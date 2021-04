Giovani Dos Santos “la ha pasado muy mal” en el América, asegura Jonathan

Giovani Dos Santos se vistió de héroe en el partido contra Necaxa y marcó su tercer gol con América, con el cual las Águilas remontaron y se mantiene cerca del líder Cruz Azul.

Gio llegó como refuerzo estrella para el equipo que era dirigido por Miguel Herrera en el Apertura 2019, sin embargo, el exfutbolista del Galaxy ha jugado un papel secundario en el equipo capitalino en el último año y tras la llegada de Santiago Solari al banquillo azulcrema, Dos Santos fue borrado en varios partidos se quedó en la banca a pesar de que para este torneo se pueden hacer hasta cinco cambios por juego.

Giovani Dos Santos no la ha pasado bien en el América

Contra Necaxa arrancó como titular para sorpresa de propios y extraños y tras un juego regular (tirándole a flojo), Gio marcó el gol del triunfo, pero en líneas generales no la ha pasado bien en el Ame, de acuerdo con su hermano Jonathan.

Tanto Gio como Jonathan han manifestado que el sueño de ambos es jugar juntos para el América, sin embargo, el mayor de los Dos Santos tendría los días contados en el equipo de la Liga MX, pues termina contrato al finalizar el actual torneo y su nombre es relacionado en España con el Osasuna.

“Parece que Giovani siempre está feliz que no le importa el hecho de que esté en la banca, que no juegue, pero obviamente la ha pasado muy mal. Yo también la he pasado muy mal, el año pasado que no pude jugar (por lesión), la gente pensaba que estaba de vacaciones, que no quería jugar con Galaxy”, mencionó a TUDN.

¿Regresará a España?

Giovani dejó el futbol de Europa en 2015, cuando pasaba por un buen momento en España con el Villarreal y llegó como fichaje bomba del Galaxy, con el que jugó por cuatro años en los que su rendimiento fue de más a menos y se perdió gran parte de la temporada 2018 por lesiones y previo al inicio de la campaña 2019 fue cortado por el equipo angelino.

Sus mejores momentos como futbolista los ha vivido en España, donde debutó con el Barcelona, y tras su frustrante paso por Inglaterra con el Tottenham, encontró refugió otra vez en España, con el Racing de Santander y recuperó nivel con el Mallorca para después ir al Villarreal, el equipo con el que más goles consiguió en Europa (18 goles).

Santiago Baños, director deportivo del América, indicó que el futuro de Gio se definiría en la pasada Fecha FIFA y hasta el momento no hay acercamientos para renovar contrato, por lo que quedaría como agente libre.