¡Como un ninja! Checa el gol (y festejo) de Marcelo Flores con la academia del Arsenal

Sin duda, el último trimestre del año arrancó muy goleador para los mexicanos en Europa, específicamente en Inglaterra. No sólo anotó Raúl Jiménez con el Wolverhampton, POR ACÁ dejamos el golazo. Marcelo Flores, mexicano juvenil del Arsenal también vio el gol.

Marcelo Flores sigue brillando con la Academia del Arsenal, porque este no es el primer gol que marca; ya ha hecho varios y la mayoría son unos golazos, así que no tardaremos en verlo más frecuentemente y así como anda el equipo en los últimos años, no tardará mucho en llegar a la Premier League.

Partido a partido, el mediocampista mexicano sigue teniendo buenas actuaciones con el Arsenal, pero está demostrando que está creciendo como futbolista y como deportista, y para muestra un botón… hay que ver el atleticismo en la celebración del gol.

Ante el Crystal Palace de la Premier League sub 18, el mediocampista mexicano no pudo evitar la caída del Arsenal como local en la jornada 8 del grupo B. Cayeron por 3 goles a 2 y ni el gol de Marcelo Flores evitó que los ‘Gunners’ cayeran en la tabla del grupo.

Arsenal se encuentra en la sexta posición con 14 puntos, sólo cuatro abajo del líder Leicester City. Los ‘Gunners’ tienen ocho partidos, con récord de cuatro ganados, dos empatados y dos perdidos.

En video: el gol de Marcelo Flores

El mexicano sigue demostrando que tiene calidad de sobra dentro del terreno de juego, tanto en defensa como en ataque, por lo que, el gol que realizó deja muy en claro que ambas facetas como mediocampista las domina a la perfección.

En el video que subió la Academia del Arsenal, se aprecia que Marcelo Flores presionó al rival justo en el medio del campo, le robó el balón y descargó con sus compañeros para comenzar el ataque, pero sin dejar de seguir la jugada para sumarse como opción.

Sus compañeros trasladaron la pelota a la banda derecha y fueron centralizando la jugada hasta que mandaron un pase cruzado hacía el centro del área y sería Marcelo Flores, quien llegaría desde la otra banda para poner el balón al fondo de la red.