¡Adiós, ‘Boro’! Los goles con los que el Chelsea avanzó a semifinales de la FA Cup

El Chelsea sigue firme en busca de revancha en la FA Cup y dejó en el camino al Middlesbrough en cuartos de final, con marcador de 2-0. Ahora espera rival para semifinales e intentará superar lo hecho en 2021, cuando perdieron la final ante el Leicester.

Las sorpresas en las rondas anteriores estuvieron a la orden del día, ya que el ‘Boro’ eliminó al Tottenham y al Manchester United. Este argumento tal vez no lo colocó como favorito ante los Blues, pero sí abrió lugar a las dudas y a aquellos que creían en la historia que otros calificaban como imposible.

Mientras tanto, el entorno del Chelsea luce cada vez más complicado, pero los temas extracancha no impidieron que avancen en la FA Cup. El adiós de Roman Abramovich y la venta del club, el retiro de los patrocinadores y las sanciones son parte de todo esto. Consecuencias del conflicto entre Ucrania y Rusia que parecen lejanas al deporte, pero que lo involucran más de lo que pensamos.

Volviendo a lo estrictamente deportivo, el Chelsea de Thomas Tuchel se mantiene sólido, por lo que no hay que descartarlo como favorito en la FA Cup. Con el balón en el campo del rival y un sinfín de oportunidades al ataque, los Blues se impusieron con autoridad.

Las pérdidas del ‘Boro’ sentenciaron el partido desde el primer tiempo. Romelu Lukaku abrió el marcador para el Chelsea en ‘cuartos’ de la FA Cup. Una escapada de Mason Mount lo llevó hasta el área, donde encontró tiempo y espacio para central. Por el centro apareció el delantero belga, quien solo tuvo que empujar el balón para firmar el 1-0.

“How may I assist you?” @masonmount_1 puts it on a plate, as Lukaku finishes off a devastating @ChelseaFC counter-attack#EmiratesFACup pic.twitter.com/61583tSkP8

