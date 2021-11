Transporte, estacionamientos y accesos: Tú guía de supervivencia para el Gran Premio de México

La Fórmula 1 está de regreso a nuestro país y el Gran Premio de México se perfila para ser el evento del año gracias al buen momento que vive Checo Pérez con Red Bull, que le ha dado la oportunidad de pelear por podios en la actual temporada.

El Autódromo Hermanos Rodríguez será el escenario para la décimo octava fecha de Fórmula 1 y contará con un aforo del 100%, y si eres uno de los afortunados que tiene boleto, aquí va información y algunos tips que debes tomar en cuenta para que tu experiencia sea de lo más chida. De una vez te adelantamos/recordamos, que no hay estacionamiento. Si no vas al autódromo, por acá te dejamos los canales y links para ver en vivo a Checo Pérez.

Protocolos sanitarios

En todo momento debes portar cubrebocas, además te pedirán que presentes tu esquema completo de vacunación COVID, el cual puedes descargar por aquí. Si aún no te has vacunado o sólo tienes una vacuna, entonces debes presentar prueba o pruebas PCR o de antígenos, así que ve preparando tu cita.

Recuerda que las pruebas PCR y de antígenos tiene una fecha de caducidad en el Gran Premio de México, de modo que lo ideal es que las hagas el jueves para que te dure viernes, sábado y domingo. Aquí abajito te dejamos más detalles sobre el protocolo sanitario y el Fast Pass, que es una joya para que entres al autódromo sin hacer fila.

¿Qué hago si tengo boletos del 2020?

Hay que recordar que la Fórmula 1 no vino en 2020, de modo que si compraste boleto para esa edición, esa entrada es válida para el Gran Premio del 2021. También hay que tomar en cuenta que el Gran Premio de México cambió de fecha hace unos meses, de modo que la fecha de octubre impresa en tus boletos, aplican sin necesidad de cambiarlos.

Estacionamientos

Como te decíamos más arribita, en el Gran Premio de México no hay estacionamiento, así que si necesitas moverte en tu auto, puedes hacer uso del servicio Ticket2Ride, que te ofrece estacionamiento en otros sitios, como por ejemplo, el estacionamiento de Perisur y de ahí parte un autobús que te lleva directamente al autódromo y al finalizar el evento, también te lleva de regreso a Perisur.

Los puntos de salida rumbo al autódromo son Galerías Coapa, Hipódromo, Interlomas, Mundo E, Perisur, Plaza Lindavista y Santa Fe. El costo de este servicio es de 600 pesos y lo puedes adquirir por aquí.

¿Cómo llego en transporte público?

Para llegar al autódromo, los puntos más cómodos son las estaciones del metro Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, de la Línea 9 (color café).

En Metrobús también puedes llegar y las estaciones más cercanas son Upiicsa y El Rodeo, de la línea morada.

En ambas rutas debes considerar que habrá mucha gente, sobre todo el domingo, por lo que parte con tiempo de anticipación y ponte muy abusado con la cartera y celular, pues no faltarán los pasados de lanza que te quieran chamaquear sacando tus cosas de la bolsa del pantalón (de preferencia lleva prendas con bolsas con cierre).

¿Cuál es mi acceso?

Depende del boleto que hayas comprado, así que pon atención para que puedas identificar tu acceso.

-Zona verde: Puerta 4, 5 y 6 (Metro Ciudad Deportiva)

-Zona naranja: Puerta 8 (Entre Metro Ciudad Deportiva y Metro Puebla)

-Zona Azul: Puerta 9 (Metro Puebla) y Puerta 12 (por eje 4 oriente)

-Zona amarilla: Puerta 13 y 14 (Metrobús Upiicsa)

Zona gris y zona cafe: Puerta 2 del Palacio de los Deportes (Metro Velórdomo)

Horarios para el Gran Premio de México

Tanto viernes como sábado y domingo, todos los accesos estarán abiertos desde las 8:00 horas, sólo toma en cuenta que si sales, ya no podrás reingresar al autódromo, sino hasta el siguiente día. Por acá te dejamos los horarios de la actividad en pista de la Fórmula 1.

Viernes: Práctica 1 a las 11:30 y práctica 2 a las 15:00

Sábado: Práctica 3 a las 11:00 y sesión de calificación a las 14:00

Domingo: Carrera a las 13:00.

¿Cómo puedo identificar a Checo Pérez?

Cada escudería compite con dos autos, de modo que será fácil confundir el auto Red Bull de Checo Pérez y el de Max Verstappen.

El de Checo lo puedes identificar por el número 11 y porque el casco de Checo tiene vivos en amarillo, además de que el auto de Checo cuenta con un distintivo amarillo en la parte superior, mientras que el de Verstappen no lleva ese distintivo.