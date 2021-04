¡Desde la cuna! La historia de Erling Haaland y su afición por el Manchester City

Erling Braut Haaland es la sensación del futbol mundial, su talento y capacidad goleadora ha llamado la atención de todos los clubes alrededor del mundo, pero no todos tienen la posibilidad de costear tenerlo en sus filas, pues un jugador de ese calibre vale varios millones de euros.

Una de las principales “novias” de Haaland es el Manchester City, equipo que tiene el poder económico suficiente para llevarse a sus filas al noruego, pero no sólo eso, el City es uno de los clubes con el que Haaland guarda una relación especial.

El apellido Haaland no sólo está relacionado por un posible fichaje al Manchester City, tiene mucha más historia en el club “Cityzen”, porque su padre llevó ese apellido al club en el año 2000. Alfie Haaland, padre del actual delantero del Dortmund, llevaba 7 años en Inglaterra antes de llegar al Manchester City.

Los primeros pasos en el mundo de Erling Haaland se dieron en Inglaterra, específicamente en Leeds y se mudó a Manchester cuando su padre fue traspasado al City. Su padre estuvo con los “Cityzens” por 2 temporadas hasta que una lesión lo alejó de las canchas para siempre.

Pero el creciente amor de Haaland por el Manchester City no acabaría ahí, pues no sólo creció en el ambiente del Manchester City, también en su crecimiento y paso a la adolescencia, seguiría como fanático del equipo, como lo muestran varias fotografías.

