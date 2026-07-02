Lo que necesitas saber: El México vs Inglaterra se jugará el domingo 5 de julio a las 18:00 hrs en el Estadio Ciudad de México.

Inglaterra ya tiene casa temporal; entrenará en la Cantera de los Pumas para su partido contra México en los octavos de final del Mundial 2026. Thomas Tuchel y compañía harán todo lo posible para adaptar al equipo a la altura de la Ciudad de México y mitigar sus efectos.

Además de la altura, los ingleses también tendrán un día menos de descanso en comparación con la Selección Mexicana, así que definitivamente les espera una semana muy complicada.

Fotografía @PumasMX vía X

Pumas confirma que Inglaterra entrenará en la cantera

Fue Luis Raúl González Pérez, presidente de Pumas, quien confirmó en conferencia de prensa que la Selección de Inglaterra usará sus instalaciones para entrenar de cara al partido contra México.

Según sus palabras, el buen estado de sus canchas fue fundamental para que fueran elegidos como sede, no como otras canchas en Nuevo León que no estuvieron listas para el Mundial… ¿Se acuerdan?

Fotografía @England vía X

“Efectivamente, entrenará aquí (en la Cantera) la Selección Inglesa. De acuerdo al nivel de mantenimiento que tienen nuestras canchas, fueron seleccionadas para recibir a los ingleses”.

¿Cuándo es el México vs Inglaterra?

El México vs Inglaterra se jugará el domingo 5 de julio a las 18:00 hrs en el Estadio Ciudad de México. Ya se la saben, la transmisión del partido va por Canal 5, Azteca 7 y Vix.

Partido Fecha y hora Sede Transmisión México vs Inglaterra Domingo 5 de julio

18:00 hrs Estadio Ciudad de México Canal 5

Canal 7

VIX

Veremos si al final del partido, la altura y la localía terminan pesando en los ingleses y ayudan a que México pueda conseguir el verdadero quinto partido con el que tanto se ha soñado desde hace años.