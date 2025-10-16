Lo que necesitas saber: Indonesia ya ha excluido a Israel de otros eventos deportivos, de hecho perdieron la sede de un Mundial de futbol por eso

Israel anda muy molesto con la organización del Campeonato Mundial de Gimnasia. Resulta que el evento se realizará a partir del 19 de octubre en Indonesia, pero las autoridades de ese país negaron las visas a los gimnastas israelíes para excluirlos de la competencia.

Naturalmente eso se debe al genocidio de Israel en Gaza, pero la Federación israelí acusa que se trata de un acto de discriminación que, temen, pueda repetirse en otros deportes y eventos.

Foto ilustrativa: Getty Images

Indonesia excluye a Israel del Campeonato Mundial de Gimnasia

Fue el pasado 10 de octubre cuando las autoridades de Indonesia negaron la emisión de visas a los seis atletas israelíes que participarían en el Mundial de Gimnasia Artística, el cual se realizará del 19 al 25 de octubre.

El actual campeón mundial en Suelo, Artem Dolgophyat, es uno de los gimnastas israelíes excluidos, junto con Eyal Indig, Ron Payatov, Lihie Raz, Yali Shoshani y Roni Shamay.

Obvio que la Federación de Gimnasia de Israel (IGF) no tomó a bien la decisión y reclamó ante la Federación Internacional de Gimnasia, e incluso llevó el caso ante el TAS.

Artem Dolgopyat, gimnasta de Israel / Foto: Getty

Pero el TAS bateó a Israel

La IGF presentó dos recursos ante el TAS, pidiendo que se garantizara la participación de sus gimnastas, o en el último de los casos, cancelar el Campeonato Mundial o quitarle la sede a Indonesia.

El TAS hizo su chamba viendo los recursos jurídicos para proceder, pero al final rechazó ambos recursos de Israel. Su argumento es que la negativa de dar visas es un tema que no compete al deporte en sí, por lo que no tienen facultad alguna para proceder contra las autoridades de Indonesia por ese motivo.

La Federación de Israel alegó que se trata de una situación de discriminación, ya que así lo establecen los estatutos de la FIG cuando no se toman acciones ante la negativa de entregar visas a todas las asociaciones miembro participantes, pero el TAS confirmó la exclusión de sus gimnastas.

Foto ilustrativa: Getty

“Es un precedente peligroso”, señala la Federación de Israel

Sarit Shenar, secretaria General de la Federación de Gimnasia de Israel, fue quien levantó la voz ante esta situación. Teme que se siente un precedente peligroso que permita a otras organizaciones, federaciones y países excluir a Israel sin consecuencia alguna.

“Nuestro mayor temor es que este tipo de eventos continúen y sean un ejemplo. Si ocurrió en el Campeonato Mundial de Gimnasia, ¿qué sigue? Puede ocurrir en cualquier disciplina, en cualquier deporte, en cualquier competición. Este precedente es muy peligroso”, declaró, según retoma BBC Sport.

Shenar también hizo un llamado a no mezclar deporte con política porque “no deben interferir entre sí”, sin embargo, Indonesia se mantiene firme y no quieren tener relación alguna con Israel mientras no reconozca a Palestina como estado, y eso implica no aceptar que ningún ciudadano suyo pise su territorio.

“Esperábamos una solución diplomática, mucho antes que jurídica”, finalizó.

Foto: Abid Katib-Getty Images.

Indonesia y su negativa de aceptar a Israel en el deporte

Cabe mencionar que ver a Indonesia excluyendo a Israel en un evento deportivo no es nuevo. Data de tan atrás como 1962, cuando excluyeron a la delegación israelí de los Juegos Asiáticos, razón por la cual el Comité Olímpico internacional no dejó participar a la delegación de Indonesia en los Juegos Olímpicos de Tokio 64.

De hecho apenas en 2023, unos meses antes de que Hamás atacara a Israel y viniera después el genocidio en Gaza, la FIFA dejó a Indonesia sin la sede del Mundial Sub 20 por buscar que la Selección de Israel fuera vetada del certamen. FIFA se niega a tomar acciones contra Israel pese al genocidio en Gaza, por si te lo preguntas.

Indonesia es el país musulmán más poblado del mundo y no quieren nada a Israel, de hecho no lo reconocen como Estado.