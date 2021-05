¡Javier Báez les vio la cara! Pirates pasan de tener un out de trámite al oso del año en la MLB

La MLB siempre nos regala joyas de jugadas para ganar partidos o incluso actuaciones que nos dejan boquiabiertos, sin contarlo más, esta temporada se han dado varios juegos sin hit ni carrera. Pero también, es capaz de regalarnos acciones tan divertidas por los errores que se cometen, como fue con los Pirates y los Cubs.

Chicago Cubs llegaba mejor al partido, con un récord de 26 ganados y 22 perdidos, mientras que los Pirates tienen un nada agradable y presumible récord de 18 victorias y 30 descalabros, aún resta un poco para comenzar a preocuparse por la postemporada, pero es algo serio para ambos equipos.

El partido entre los Chicago Cubs y los Pittsburgh Pirates nos regaló una de esas jugadas que se quedarán marcadas en nuestra mente, pero no por alguna capacidad atlética o algún batazo de gran fuerza, sino porque los Pirates simplemente se enredaron con sus propias ideas.

Les vamos a explicar de mejor manera, durante la parte alta de la tercera entrada el turno al bat era para los Cubs con Javier Baez, con un hombre en la ante sala de la anotación y 2 outs en la cuenta, el batazo de Baez fue directo hacia donde se encontraba el tercera base de los Pirates.

La jugada del error de los Pirates

Erick González, tercera base de los Pirates logro recibir sencillamente el batazo que se fue razo hacia su dirección y sólo necesitaban un out para terminar el turno de los Cubs. Mandó la pelota hacia la primera base con Will Craig, quien no tocó la base para hace el out.

Javier Baez en su instinto por no ser ponchado, fue retrocediendo hasta el área de bateo, mientras su compañero que estaba en la ante sala, aprovechaba para ir de a poco hacia el home. Los jugadores de los Pirates no supieron qué hacer y terminaron sin ponchar a Baez, de hecho, concedieron una carrera más.

Pero eso no fue todo, Javier Baez ante el error de los Pirates fue con dirección a primera base y tras un lanzamiento del catcher hacia el segunda base, Baez aprovechó no sólo para ir a primera base, sino hasta segunda base y provocar las risas de toda la banca de los Cubs.