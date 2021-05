Jens Lehman, despedido del Hertha Berlín por comentarios racistas

La leyenda del Arsenal y de la selección alemana, Jens Lehman, se metió en grandes problemas después de mandar un mensaje por whatsapp, seguramente al contacto equivocado, en el que hacía comentarios racistas sobre un ex futbolista, desafortunadamente el mensaje llegó a quien el portero estaba criticando.

Para que se entienda mejor la cosa, Jens Lehman envió un mensaje con comentarios racistas a Dennis Aogo, un ex futbolista alemán que trabaja para una televisora en Alemania. Pero seguramente el mensaje no iba para Aogo, sino tenía otro destinatario, pero Lehman equivocó el contacto.

“¿Es Dennis realmente tu negro simbólico?“, se puede leer en la captura del mensaje de whatsapp que subió Dennis Aogo a su cuenta de Instagram para evidenciar al ex portero de la selección alemana, además en el posteo que subió Dennis, también se puede leer el texto: “Wow, ¿hablas en serio? Este mensaje probablemente no fue para mí“, comentarios del ex mediocampista.

Después de que la bomba se desató en redes sociales tras la historia de Aogo, Jens Lehman fue a disculparse en su cuenta de Twitter: “En un mensaje privado de mi teléfono celular a Dennis Aogo, se creó una impresión por la cual me disculpé en una conversación con Dennis“

In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote. — Jens Lehmann (@jenslehmann) May 5, 2021

Toda acción tiene una reacción y Jens Lehman aprendió esto, pues el Hertha Berlín lo destituyó de su cargo en la junta directiva por los comentarios: “Tales declaraciones no corresponden de ninguna manera a los valores por los que Hertha BSC defiende y hace campaña activamente. Nos distanciamos de cualquier forma de racismo“, comentó Werner Gegenbauer, presidente del club en un comunicado.

El mundo del futbol contra el racismo

Europa vive una situación complicada con el racismo hacia los jugadores de futbol, pues han recibido demasiados ataques en las redes sociales, específicamente en Inglaterra, país en el que se han dado más casos tanto en Premier League como en las divisiones inferiores.

Después de todos estos ataques hacia el mundo del futbol, varios equipos comenzaron un movimiento de boicot a las redes sociales. Uno de los primeros fue Thierry Henry, quien cerró sus cuentas debido al ambiente tóxico que se vive en ellas.

Posteriormente el Swansea City cerró sus cuentas momentáneamente debido al ataque racista a varios de sus jugadores, el Liverpool condenó ataques a sus futbolistas tras la derrota en la ida contra el Real Madrid en Champions League.

Ante tantos hechos de racismo, varios de los jugadores de la Premier League y personalidades del mundo del deporte en Inglaterra y el mundo decidieron sumarse al “apagón” de las redes sociales en protesta ante la falta de acciones por parte de los que manejan las redes sociales.

Kevin de Bruyne, Gareth Bale, el piloto Lewis Hamilton, nuestro ‘Checo’ Pérez y hasta el príncipe William, duque de Cambridge fueron algunos de los que se sumaron al boicot. Este cierre de redes sociales comenzó desde el viernes 30 de abril hasta el día lunes 3 de mayo.