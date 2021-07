¡Agárrense! John Cena volvió a WWE para encarar a Roman Reigns

El regreso de los aficionados a un evento de la WWE tenía que tener sorpresas, además de las grandes luchas que presentó Money in the Bank. Así que, la gente se pudo regresas con una sonrisa a su casa después de escuchar -y ver- la icónica canción de John Cena.

Mucho se habló -de hecho, AQUÍ lo hicimos y les dejamos el recuerdo- del posible regreso de John Cena a la WWE, aunque no teníamos una fecha en concreto, los rumores hacían pensar que sería muy pronto y realmente así fue, pues se esperaba que el ahora actor enfrentara a Roman Reigns en SummerSlam.

Después de más de un año y medio sin afición en las arenas de WWE, la empresa de Vince McMahon junto a su equipo creativo, preparan un evento de SummerSlam que será inolvidable, casi a la altura en importancia de lo que sería un Wrestlemania y qué mejor que Cena para ello.

Después del combate de Roman Reigns -en el que no volvió a ganar justamente, cabe mencionarlo-, en su acto de celebración, todo se vio interrumpido por unos segundos y la risa se convirtió en sorpresa -casi como cuando te cacha tu mamá de alguna travesura pasada-, así fue el rostro del campeón Universal.

Sonó la música y apareció, John Cena volvía a un ring de WWE, algo que francamente ya se veía lejano debido a su carrera como actor de Hollywood -al estilo de The Rock-, pero sorprendió a todo el universo de la WWE y puso sus ojos en Roman Reigns, estamos casi seguros que será el evento principal de SummerSlam.

Resultados de Money in the Bank, además del regreso de John Cena

Muchas cosas cambiaron tras el evento Money in the Bank, campeonatos y principalmente el futuro de dos superestrellas que lograron descolgar el maletín de “Dinero en el banco” y podrán pelear por un campeonato en un futuro no muy lejano, pero antes de eso, no coman ansias y repasemos el resto de las luchas.

Rey Mysterio y Dominik Mysterio dejaron de ser campeones en pareja de la marca SmackDown, perdieron por conteo de 3 antes los Usos, que se convirtieron en siete veces campeones en parejas en su historia dentro de la empresa WWE.

Después se vivió la lucha Money in the Bank femenil, en el que la nueva superhéroina Nikki A.S.H. -antes conocida como Nikki Cross- consiguió bajar el maletín y podrá optar por enfrentar a Charlotte Flair (ahorita llegamos a ese tema), Bianca Belair o hasta a Raquel Gonzalez o Mieko Sotomura.

Los campeonatos en pareja de Raw no cambiaron de manos, The Viking Raiders no pudieron vencer a Omos y a AJ Styles. De la misma manera Bobby Lashley, retuvo su cinturón del WWE Championship ante Kofi Kingston vía sumisión técnica.

Charlotte Flair, se convirtió en 14 veces campeona femenil de la WWE, ahora conquistó el campeonato femenino de Raw. Rhea Ripley no pudo defender su campeonato y se tuvo que rendir ante la figura 8, movimiento principal Flair, para decirle adiós a su campeonato.

Big E, fue otro favorito de la afición que se robó el show, pues ganó la lucha Money in the Bank y lo que venía siendo un secreto a voces, incluso desde hace más de 6 meses, por fin se hará realidad. El miembro de The New Day tendrá su oportunidad por el campeonato máximo que él elija de WWE.

Finalmente, Roman Reigns, con cierta ayuda de Seth Rollins, logró vencer a Edge en una de las mejores rivalidades del año. Seth Rollins y Edga habían tenido algunos enfrentamientos en ediciones de SmackDown, así que el “Messiah” salió para atacar a Edge.

Ante esto, fue fácil para Roman lograr la cuenta de 3 y retener el campeonato Universal de SmackDown, pero su noche se vio arruinada por John Cena, quien salió para confrontarlo. Tras del evento, John Cena para las redes sociales de WWE dijo que aparecería al inicio de Raw para contar a qué vuelve -ojos y oídos bien abiertos Reigns-.