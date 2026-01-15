Un mexicano eliminó al Real Madrid, pero tomemos con calma lo de Jonathan Gómez

Lo que necesitas saber: Jonathan Gómez ha jugado más partidos con Estados Unidos que con México y en todos sus registros aparece como estadounidense

El nombre de Jonathan Gómez salió a flote luego de la histórica victoria del Albacete ante Real Madrid. Muchos han salido a presumir que “un mexicano” eliminó al Rey de Europa. ¿Ya lo conocías?

Y es que sí, legal o políticamente hablando sí es mexicano porque sus padres son de acá, pero él nació en Texas y la nacionalidad que ha llevado por el mundo es la estadounidense. De hecho, de jugar con una selección, todo apunta a que sería la de Estados Unidos.

Jonathan Gómez es jugador del Albacete / Foto: @albacetebp (Instagram)

¿Quién es Jonathan Gómez, el mexicoamericano que juega en Albacete?

Jonathan Gómez nació el 1 de septiembre de 2023 en Texas y comenzó su formación en el Solar Soccer Club y en la Dallas Academy. Hasta 2022 estuvo en Estados Unidos, cuando pasó del Louisville City a la Real Sociedad B.

Ese mismo año fue llamado por el Tata Martino para un amistoso de la Selección Mexicana. Ese, hasta ahora, es su único partido con la absoluta de México.

Juega como lateral izquierdo, y aunque se ha mantenido en Europa estos años teniendo minutos regularmente, no se ha logrado asentar en un equipo.

De la Real Sociedad B fue cedido en 2023 al Mirandés, y regresó a San Sebastián en 2024 para ser vendido al PAOK de Grecia, equipo que de nuevo lo cedió tras un año en sus filas al Albacete. Ha sido muy regular esta temporada, con minutos en 17 partidos de liga y los 3 de Copa del Rey, pero su préstamo concluye en junio de este 2026 y ahí veremos qué sigue para él.

Jonathan Gómez jugó contra Real Madrid

Tanto en 2024 como en 2025 hubo rumores de que podría llegar a Chivas por su falta de juego en Europa, precisamente por ser legalmente mexicano, pero nunca se ha concretado nada y parece que sólo fue humo en Verde Valle.

¿Jonathan Gómez es el futuro de la Selección Mexicana?

No queremos demeritar lo que hizo ni mucho menos, pues jugar 18 minutos contra Real Madrid en un partido histórico, no cualquiera. Pero por acá preferimos no emocionarnos mucho con eso de que es mexicano y demás.

Si revisas su perfil en Transfermarkt e incluso en la plantilla del Albacete, verás que en todos lados está registrado como estadounidense. Y aunque jugó el mencionado partido con el Tricolor en 2022, desde su formación lleva más partidos con la selección de Estados Unidos.

En Sub 16 jugó 2 partidos con México contra 6 con Estados Unidos

En Sub 17 jugó 3 partidos con USA contra ninguno con México

En Sub 20 acumula 11 partidos con Estados Unidos por sólo 2 con México

En selección absoluta ya jugó 2 partidos con EUA contra el único ya mencionado con México

Jonathan Gómez está registrado como estadounidense

Además, el broche de oro para pensar que, en caso de ser llamado por una selección será la de Estados Unidos, es que en 2023 decidió jugar el Mundial Sub-20 con ellos. Vaya, no hay razones para pensar que se inclinaría por México.

Así que nada, qué chido que alguien con raíces mexicanas haya estado presente en un juego tan histórico como la victoria del Albacete contra el Madrid, pero de eso a salir a decir “poniendo en alto a México” o “el mexicano que eliminó al Real Madrid”, creemos que hay una brecha grande. Su formación, su actualidad y sus intenciones están más del otro lado de la frontera.

El tiempo dirá si nos equivocamos.