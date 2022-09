La clave para que las grandes ligas del deporte trasciendan en México, es con un mexicano. La Fórmula 1 no sería lo mismo en nuestro país sin la presencia de Checo Pérez y lo mismo ha sucedido con Juan Toscano en la NBA, quien ha sido uno de los principales ganchos para atraer nuevos aficionados en México.

Raúl Zárraga, director general de NBA México, aseguró que la mejor liga de basquetbol del mundo cuenta con una base de 30 millones de aficionados mexicanos después de terminada da la temporada 2021-22, lo cual representa un incremento del 20% respecto a la temporada anterior.

Getty Images

El impacto de Juan Toscano

Esto quiere decir que en el último año, la NBA captó la atención de seis millones de nuevos aficionados, y una parte sería gracias al papel de Juan Toscano, quien se convirtió en el primer mexicano dentro del All-Star Weekend y el primero en ganar un campeonato, con los Golden State Warriors.

“Claramente tener a jugador mexicano o de ascendencia mexicana es definitivamente un valor muy importante y lo hemos visto en las demás disciplinas deportivas. Además estuvo en el All-Stars, no sólo estuvo jugando en la temporada regular, sino que hizo algo que ni Eduardo Nájera le tocó hacer en su momento.

“Esto agrega mucho, por ejemplo, a nuestro contenido digital, a la interacción e nuestras redes sociales, al talento, al mensaje de ‘sí se puede, si lo logró él, tú también lo puedes lograr’”, mencionó a Sopitas.com.

¿Mayor crecimiento con Toscano en los Lakers?

Tras la llegada de Toscano a los Lakers se espera que el impacto de la NBA en México sea mayor al tratarse de una de las franquicias más mediáticas, que junto con los Chicago Bulls captan el mayor porcentaje de afición en nuestro país, pero además México tendrá basquetbol de primer nivel con Capitanes, que jugará 24 partidos en la G-League, en México, de modo que podremos ver, respirar y palpar el desarrollo de las futuras estrellas a través de los equipos filiales de la NBA.

“Ahora, Toscano con Los Ángeles, todavía más porque los Lakers siempre se anda disputando el top de los equipos junto con los Bulls, Warriors, San Antonio, Miami y que Toscano esté ahí desde luego es una dinámica súper interesante, desde luego en el mercado hispano en California, pero para nosotros también que esté en un equipo que puede ganar el campeonato”, indicó Zárraga.

Sopitas.com

Si tomamos en cuenta que los registros compartidos por Zárraga arrojan un total de 30 millones de aficionados, gracias a un crecimiento del 20%, estamos hablando que en el último año se unieron seis millones de aficionados nuevos, no sólo por Toscano, sino por el impacto de los Lakers de LeBron James, de los Bulls de Jordan (que sigue moviendo masas) y de los mimos Warriors a través de Steph Curry.

Asimismo, Zárraga aseguró que NBA intenta llegar a los diferentes públicos, “el curioso, el casual y el gold fan, el más apegado, y ese túnel conforma nuestros 30 millones y nuestro trabajo es que haya más gold fan, que es el que interactúa con nosotros”, indicó.

¿Cómo llevar a más mexicanos en la NBA?

Si los mexicanos son audiencia, entonces la clave está en llevar más mexicanos a la NBA y ahí toma fuerza el proyecto de Capitanes en la G-League, que fue precisamente la liga de la cual Toscano dio el salto a la NBA. El equipo mexicano se convertirá en el trampolín no sólo para mexicanos, sino latinoamericanos.

“Ahora las ventanas son distintas. Toscano no tenía a Capitanes, que pudo ser su trampolín para ir de la G-League a la NBA, ahora ya está y estamos enfocados tanto en ese ecosistema para que haya más talento mexicano en la liga. El 25% de los jugadores que llegan a la NBA son internacionales, son 122 si la matemática no me falla, y eso nos hace una liga global”, dijo Zárraga.