La cuenta regresiva para el Mundial Femenil 2023 está por agotarse. Australia y Nueva Zelanda verán desfilar a las mejores futbolistas del mundo, desde jugadoras consolidadas hasta jóvenes promesas que seguro tomarán la batuta.

A continuación te enlistamos 10 jugadoras que, a nuestro parecer, deben recibir especial atención en el campo de juego. Ya sea porque cada minuto que pasen en la cancha será histórico o porque podrían llevar a su selección a tener una participación memorable en Australia y Nueva Zelanda.

Jugadoras a seguir en el Mundial Femenil 2023 / Foto: Getty

1.- Alex Morgan

No podíamos empezar de otra manera. Alex Morgan fue, es y será sin duda una de las mejores futbolistas en la historia del futbol femenil. Va por su cuarto Mundial Femenil en el 2023 y, aunque claramente ya no está en su prime, será determinante en lo lejos que pueda llegar Estados Unidos. ¿Tricampeonas?

2.- Marta

Otra jugadora que no necesita presentación. Marta jugará su sexto Mundial y podría romper algunos récords con sólo disputar unos cuantos minutos en la cancha o hacer algunos goles. Sin duda debemos estar muy pendientes de los partidos de Brasil en el Mundial Femenil 2023 porque todo lo que haga ella será parte de la historia.

3.- Caroline Graham

Para muchos, se trata de la mejor volante por derecha que hay en todo el planeta. Referente del Barcelona (campeonas de la Champions Femenina) y de su selección, sin duda debemos mirar con mucha atención lo que esta jugadora tiene preparado para intentar devolver a Noruega a lo más alto del futbol femenil.

Caroline Graham regresó a tiempo con Noruega para el Mundial Femenil 2023 / Foto: Getty

4.- Sam Kerr

Sam Kerr es una leyenda viviente en el futbol femenil. Pasó de ser una promesa desde mundiales juveniles a ser una realidad en selección absoluta. Lo que hace dentro de la cancha es único y a un nivel espectacular. ¿Te imaginas lo que hará ahora que el Mundial es en su casa? Yo no me lo pienso perder.

Sam Kerr estará en casa / Foto: Getty

5.- Alexia Putellas

Una lesión nos impidió ver a Alexia Putellas en la Euro Femenil 2022, por eso sería un pecado no aprovechar que estará de vuelta con España en el Mundial Femenil 2023. Hablamos, sin temor a equivocarnos, de la mejor jugadora del mundo en este momento y el pilar que necesita España para tener una participación histórica en la Copa del Mundo Femenina.

6.- Linda Caicedo

¿Te imaginas jugar tres mundiales en menos de un año? Linda Caicedo tiene sólo 18 años, pero a tan corta edad, el mundo está a sus pies. Jugó el Mundial Sub-20 en agosto del 2022, luego estuvo en el Mundial Sub-17 en octubre del mismo año (donde por cierto vacunó a México y las eliminó).

En julio de este 2023 disputará el Mundial mayor con la Selección Femenil de Colombia, completando el ciclo con toda una vida por delante. Nada es casualidad, tiene talento de sobra y ser fichada por nada menos que el Real Madrid lo comprueba, así que perderse sus partidos en Australia y Nueva Zelanda está prohibido.

Linda Caicedo es la mayor promesa del futbol femenil / Foto: Getty

7.- Mary Earps

Emiliano Martínez, el “Dibu”, fue factor importante para que Argentina se coronara en Qatar 2022. Sin duda, tener una buena portera será fundamental para la selección que quiera ganar el Mundial Femenil 2023 e Inglaterra la tiene en Mary Earps.

Ganadora del premio The Best a la mejor portera del planeta, podría ser la diferencia entre ganar o no la Copa del Mundo, tal como fue clave para que Inglaterra ganara la primera Finalissima Femenil de la historia en penales.

Mary Earps podría ser clave para que Inglaterra gane el Mundial Femenil 2023 / Foto: Getty

8.- Athenea del Castillo

Otra jugadora joven y otra de España… Athenea del Castillo tiene un lugar muy bien ganado en esta lista. La mediocampista del Real Madrid ya mostró su talento con el balón en la Euro y el Mundial Femenil 2023 podría ser el de su consolidación.

Athenea es símbolo de juventud y talento / Foto: Getty

9.- Alexandra Popp

Cada vez que juegue Alemania en el Mundial Femenil 2023, escucharás que Alexandra Popp fue clave. Es una jugadora que nunca pasa desaperecibida y suele engrandecerse en escenarios como la Copa del Mundo.

Alemania es candidata a ganar el Mundial Femenil 2023 / Foto: Getty

10.- Pernille Harder

El nombre de Pernille Harder es histórico en el futbol femenil, pues hace unos años se convirtió en el fichaje más caro de la historia cuando llegó al Chelsea. El Mundial Femenil 2023 podría ser el último donde la veamos en su mejor nivel, así que definitivamente hay que ponerle especial atención.

Se espera mucho de Pernille en el Mundial Femenil 2023 / Foto: Getty