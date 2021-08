El fracaso de la temporada pasada dolió mucho en todos los aficionados, jugadores y directiva de la Juventus, así que en esta temporada quieren recuperar el éxito en la Serie A y de paso, en Europa. Se encargaron de fichar uno de los mejores mediocampistas italianos en Manuel Locatelli.

Varios cambios se tuvieron que hacer en todo el equipo, principalmente en la dirección técnica. Andrea Pirlo dejó de ser el DT de la Juventus y regresaron a un viejo conocido en Massimiliano Allegri, pues si alguien sabe lo que es conseguir Schudettos, es Allegri.

Con el pilar de la estructura futbolistica a cargo del equipo, comenzaron a trabajar en mantener la base del equipo para que sólo tengan que apuntalar las zonas del campo que adolecieron durante la temporada y que causaron que rompieran la racha de campeonatos.

Manuel Locatelli fue uno de los elegidos para representar a Italia en la Eurocopa y desde que se ganó la oportunidad dentro del campo fue uno de los inamovibles y así sería hasta llegar a la final del torneo, en el que se coronaría como campeón de Europa (aquí te dejamos todo para que lo recuerdes).

Posterior a la Eurocopa, Locatelli se convirtió en uno de los mediocampistas revelación del torneo y media Europa quería fichar al italiano, peeeeeero debido a la pandemia por COVID-19, no todos tenían la facilidad económica para hacerlo, hasta que llegó la Juventus.

El mediocampista ideal para la Juventus es Manuel Locatelli

Fue una temporada complicada para la Juventus, pues el mediocampo tuvo algunas bajas considerables que les costaron perder hombres y puntos que significaron caer en la tabla de la Serie A y estuvieron a punto de no entrar a la Champions League.

Manuel Locatelli se suma a una lista de mediocampistas, que no pudieron completar el trabajo la campaña pasada. Artur estuvo lesionado y no encontró su mejor nivel, Aaron Ramsey no era el revulsivo que se necestió. Adrien Rabiot con lesiones y bajo rendimiento, tampoco estuvo a la altura.

Weston McKennie, Dejan Kulusevski, Federicho Chiesa, Federico Bernardeschi y Rodrigo Betancur fueron los medicampistas que hicieron todo lo posible para mantener al equipo en lo más alto. Desafortunadamente no pudieron hacerlo.

En un comunicado, la Juventus hizo oficial la incorporación del mediocampista de 23 años proveniente del Sassuolo como cesión hasta junio del 2023 con la obligación de compra de 25 millones de euros.