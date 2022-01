Así fue el regreso de Kheira Hamraoui con el PSG después de 3 meses del escándalo por su agresión

Después de tres largos meses y un capítulo en su vida que parece interminable, Kheira Hamraoui regresó a las canchas con el PSG. La mediocampista francesa fue agredida el 4 de noviembre y sufrió fuertes lesiones en las piernas consecuencia de los golpes con una barra de metal.

La novela comenzó con la detención de Aminata Diallo, quien se convirtió en la principal sospechosa por haber acompañado a Hamraoui la noche de la agresión. Las primeras teorías apuntaban a que el motivo era su intención de quedarse con la titularidad en el equipo. Sin embargo, la mediocampista negó haber estado involucrada.

Poco a poco se aclaró el panorama y se descartó por completo a Diallo; no obstante, aparecieron nuevos nombres en el radar como el de Eric Abidal. Y casi casi como chisme que nos contaría Paty Chapoy, los rumores cambiaron a que Kheira Hamraoui y el exfutbolista habrían tenido una relación que obviamente provocó el enojo de Hayet, esposa de Abidal.

Aunque el caso sigue un tanto inconcluso, Hayet Abidal publicó una historia de Instagram que después fue borrada. “Buen partido el domingo, deseo que seas titular en la vida y en el campo“, redactó. El problema es que no todo es tan civilizado como parece. La expareja de Abidal reposteó una fotografía con un mensaje poco empático: “Sensacional juego de palabras destinado a sus espinillas; en el Top 10 de las brujas más influyentes del mundo“.

Y aquí es donde todos quedamos sorprendidos, pues Hayet aseguró que no tuvo nada que ver con la agresión a Kheira Hamraoui en París. Si eso es verdad o no, al menos no deja una gran imagen. Pero mientras son peras o manzanas, la futbolista regresó a las canchas y dejó un buen sabor de boca.

Así fue el regreso de Kheira Hamraoui con el PSG

Diallo ya había regresado a jugar a principios de enero de 2022 y ahora estuvo acompañada por Kheira Hamraoui como ya estábamos acostumbrados. La exfutbolista del Barcelona apareció como titular en el duelo ante el Saint-Étienne correspondiente a la Division 1 Féminine.

La dupla francesa se impuso en la media cancha para que el resto del equipo jugara con comodidad. Al final, el PSG se impuso con marcador de 5-0 y las anotaciones corrieron por cuenta de Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani y Paulina Dudek.

Curiosamente este partido representó el número 100 de Aminata Diallo y Kheira Hamraoui con la playera del club parisino. Esta es la segunda etapa de la número 14 en París, pues hace poco militaba en el Barcelona y salió en el mismo mercado de transferencias que Lionel Messi. Es decir, los dos ’10’ blaugranas reforzaron al PSG.