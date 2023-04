Los ojos y también los oídos durante el próximo mercado de fichajes en el futbol estarán puestos sobre el futuro de Lionel Messi, rechazado por la afición del PSG, lo cual tiene al argentino con un pie fuera del equipo de la League 1, por lo cual se especula que su próximo destino es regresar a Barcelona, donde corean su nombre en una clara invitación a volver.

Desde que Messi se tuvo que ir del Barça, el 10 ha estado ausente en el Camp Nou, pues si bien fue heredado a Asu Fati, la realidad es que el número le ha quedado grande al futbolista español, quien ha pasado mucho tiempo fuera de la cancha entre lesiones y suplencia.

El 10 del Barcelona ha quedado en poder de Ansu Fati / Getty images

Se dice y se cuenta que el entorno de Messi ha estado negociando el regreso del jugador, quien tendría que hacer un sacrificio importante en el tema económico debido al periodo inestable del club y lo mucho que sufre para librar la masa salarial para registrar a sus refuerzos.

Esto obligaría al Barcelona darle salida a algunos jugadores, aunque Messi ha pedido que al menos dos de los jugadores de la plantilla actual se queden: Sergio Busquets y Jordi Alba.

Las voces que piden el regreso de Messi al Barcelona

Los rumores van y vienen, pero cada vez son más las voces que piden el regreso de Lionel Messi al Barcelona.

Difícilmente Messi ganaría la Champions o Europa League en este Barcelona / Getty Images

Thierry Henry: “Messi debe volver por amor al futbol”

“No es información, es un deseo, Messi tiene que volver al Barcelona por amor al futbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demuestran”.

Thierry Henry pide a Messi volver al Barcelona

Ronald Koeman: “Barcelona es su casa”

“Si veo a Leo con otra camiseta, me duele. Barcelona es su casa y donde tiene que estar. No estuvo bien que la directiva no le diera la posibilidad de quedarse, pero soy partidario de que Messi sea blaugrana”.

Koeman dirigió a Messi

Robert Lewandowski: “Espero jugar con Messi”

“Messi forma parte del Barcelona y, si vuelve, no solo sería fantástico para los seguidores sino también para nosotros. Esta es su casa y necesitamos jugadores como Messi. Así que espero jugar con él la próxima temporada”

Lewandowski desea jugar al lado de Messi

Gerard Piqué: “Sería bestial regresar a Barcelona”

“El futuro de Leo sólo lo sabe él. Ha ganado el Mundial que era el gran sueño que tenía y el título que le quedaba por ganar. Ahora ya nadie puede dudar que es el mejor de la historia y sería bestial si decidiera regresar a Barcelona”.

Piqué se une a las voces que piden a Messi de regreso

Xavi Hernández: “Es el club de su vida”

“Es un tema que estamos tratando, tengo amistad por él pero se está haciendo y ojalá se pueda hacer. Me gustaría que volviera para ayudarnos. Es el club de su vida”

Xavi Hernández ha tratado con Messi

Por ahora sólo queda esperar a que los torneos de cada liga terminen y que se abra el mercado de fichajes, pero al final la decisión será de Lionel Messi, quien tendrá que sacrificar lo económico si es que desea volver a vestir de blaugrana.