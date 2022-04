¡Estamos en el Mundial! La bandera de México ya ondea en Qatar

Mas vale tarde que nunca, y aunque tuvimos que tomar tres vuelos y cruzar el mundo, al mismo tiempo en el que la selección amarraba su boleto mundialista, llegamos a Doha justo a tiempo para ver la bandera de México ondear en Qatar 2022.

Sí, aún faltan ocho meses para que inicie una Copa del Mundo que en palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, “será única”, y mis primeras horas en Doha no me han dado algún argumento para contradecirlo.

Qatar es único, o al menos un país sede completamente diferente a lo que estamos acostumbrados; desde las limitaciones conocidas (abundaré más de ello en los próximos días) hasta el lujo que se desborda de algunas calles o edificios; simplemente es apabullante.

¿Qué pasó en el Congreso General de la FIFA?

El primer día de esta expedición, arrancó con el Congreso General de la FIFA que bien podríamos decir que es algo así como la ‘Reunión de los Búfalos Mojados‘ de Los Picapiedra, básicamente los dirigentes de todas las Federaciones de Fútbol del mundo, se reúnen para ver cómo va el negocio, hacer un poco de política y por qué no? Hasta meter un poco de grilla.

La edición de este 2022 no fue diferente, arrancando con un contundente discurso de Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, que criticó duramente a la FIFA por la elección de esta sede mundialista:

“No podemos tolerar empleadores que no garantizan la seguridad de sus trabajadores, ni líderes que no quieren acoger partidos de mujeres, ni que no protejan la seguridad de la comunidad LGTBQ+”. para después dar otro raspón a Infantino y compañía por la tibia respuesta de la FIFA a la invasión rusa en Ucrania.

Así que ¡púmbale! al Tio Giani no le quedó de otra más que decir algo así como “No somos responsables de todos los males de mundo, pero sí podemos dar esperanza y dignidad”, para después, anunciar que planea reelegirse como presidente de la FIFA en las elecciones que se celebrarán en el 2023.

También dijo que la idea de tener un mundial cada dos años “no era de la FIFA“ por lo que prácticamente, podemos decir que es una propuesta más que descartada por ahora.

Ya Sopas, cuéntanos más de Qatar

Así que después de ese toma y daca, nos acercamos a la zona de Corniche, una de las avenidas más importantes e icónicas de Qatar, en donde los pendones mundialistas cuelgan en una esquina y en la otra también, culminando con una plazuela en donde yace el reloj que marca la cuenta regresiva para el comienzo de la Copa del Mundo de Qatar 2022 programado para el próximo Lunes 21 de Noviembre (buena noticia, en México ¡es puente!), escoltado por las banderas de los 29 países clasificados a la justa mundialista (aún quedan tres espacios libres, que se ocuparán cuando conozcamos a los últimos invitados del repechaje).

El paisaje de Doha desde esta zona, es simplemente espectacular y nos permite asomarnos a la cara que Qatar quiere presentar a todo el mundo; la de un país moderno, con una infraestructura en franco desarrollo y listo para convertirse en uno de los líderes del Medio Oriente.

El calor es TODO lo que uno se imagina y aún más. A pesar de que el reloj marcaba las seis de la tarde, el termómetro seguía superando los treinta grados celsius, aunque eso sí, la caída del sol iluminaba el horizonte de una forma maravillosa.

Hablando de calor, en los próximos días les contaré cómo funciona la venta de cervezas y alcohol, necesito hacer una verdadera y profunda investigación de campo antes de tener un veredicto 😉.

Por lo pronto, nos cayó la noche, terminamos el primer día con la alegría de ver la bandera de México ondear sobre Qatar y cruzando los dedos para que el sorteo mundialista nos traiga un buen grupo, muy buenos partidos y sobre todo, una emoción legítima por el mundial de fútbol, que a ocho meses del partido inicial, sigue pareciendo lejana.

Por cierto, si tienen dudas o hay algo que les gustaría saber de Qatar, déjenlas en los comentarios. Y recuerden que mañana a las 11:15 am tendremos un Space en Twitter para platicar sobre el grupo de México y los partidos que no nos podemos perder del Mundial de Qatar 2022!