La emotiva razón por la que Aiyawatt, propietario del Leicester, se sentó solo en la Final de la FA Cup

Leicester City se convirtió en campeón de la FA Cup y el nombre de Youri Tielemans quedara grabado en la historia del equipo como autor del gol que dio por primera vez el título del torneo con mayor historia y tradición en el futbol británico.

En uno de los palcos de Wembley, el propietario del Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, celebró el gol de Tielemans a los 63 minutos, sufrió los últimos minutos y celebró el silbatazo final, y sin embargo, no tuvo a quien abrazar, pues pidió quedarse solo.

En solitario también aplaudió cuando el arquero Kasper Schmeichel levantó el trofeo que se le había negado en 1969 y esa “soledad” tuvo un enorme y emotivo significado, pues Aiyawatt pidió espacio en el palco para celebrar simbólicamente con su padre Vichai, quien falleció en octubre del 2018, después de que se desplomara el helicóptero en el que viajaba, y con quien vio varios partidos sentado a su lado.

La aeronave había despegado justo desde la cancha del Leicester y cayó metros más adelante, en el estacionamiento del estadio, y nueve meses después del accidente, Aiyawatt fue nombrado presidente del club, al que su padre había tomado desde divisiones inferiores.

“Todos estos desarrollos fueron parte del sueño de mi padre para Leicester City”, dijo el día su presentación como nuevo dueño y presidente del Leicester.

Shocking moment the helicopter come crashing down at LCFC.😕 pic.twitter.com/0ZknzqmzU1

