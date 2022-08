La reflexión de Lewis Hamilton sobre el retiro tras la despedida de Vettel: "Todavía tengo combustible en el tanque"

El final de la temporada 2022 de Fórmula 1 no solo representará alegría por quien sea que quede campeón. Sebastian Vettel dirá adiós al automovilismo, o al menos a esta categoría, y ya puso a reflexionar a sus contemporáneos como Lewis Hamilton.

El piloto británico y siete veces campeón de Fórmula 1 ha estado involucrado en todo tipo de rumores. Desde que perdió el campeonato de pilotos en 2021, hay quien dice que el retiro parece ser su mejor opción y lo único confirmado es que Hamilton tiene sus objetivos bien identificados.

@MercedesAMGF1

“Estoy pensando cómo puedo mejorar con este auto. Pienso en cuales son los pasos que siguen para que el equipo gane. ¿Cuál es el camino para ganar otro campeonato? ¿Qué tenemos que hacer todos en este deporte para que se vea reflejado el trabajo que queremos hacer en términos de diversidad?

“Estoy pensando en todas esas cosas y cuando digo que todavía tengo combustible en el tanque, sigo peleando. Todavía siento que tengo mucho por dar. Cuando pare también tendré combustible, no creo que me queme por completo y me quede sin nada“, declaró Hamilton de acuerdo con RacingNews365.

Desde hace algunas carreras, Lewis Hamilton, George Russell y Mercedes encontraron un equilibrio para dar pelea a Red Bull y Ferrari. Con cinco podios consecutivos, el británico apunta a cerrar fuerte y tener una buena configuración en 2023.

Foto: Getty Images

El mensaje de Hamilton a Vettel tras el anuncio de su retiro

La perspectiva de Hamilton ha cambiado con los años en Fórmula 1; sin embargo, si alto tiene claro es que en unos años podría ser el piloto de mayor edad en la parrilla. Aun así, eso no está dentro de su lista de preocupaciones.

“Lo que sea que Vettel vaya a hacer, lo hará muy bien si se aplica como lo hizo aquí. Es un recordatorio de que estoy en esa etapa de mi carrera en la que personas contra las que competí durante tanto tiempo, empiezan a detenerse. Cuando menos lo pienses, Fernando no estará aquí; luego seré el mayor en la parrilla, supongo, pero realmente no pienso en eso“.

Getty Images