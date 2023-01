¿Y ahora? La FIA decidió actualizar su Código Deportivo y en él destacó la prohibición de protestas en cascos, ropa o declaraciones a la prensa. Como era de esperarse, esto no le gustó ni tantito a Lewis Hamilton, quien mantiene bien claras sus prioridades antes de volver a la pista en Fórmula 1.

Sebastian Vettel también aprovechó su posición antes de retirarse y no solo por causas sociales, como respaldar a la comunidad LGBTQ+ en Turquía y Arabia. El expiloto alemán lució playeras, tenis e incluso mensajes en sus cascos, por lo que no le hizo mucha gracia a la FIA.

El tema con Lewis Hamilton involucra diversos temas y en algún punto de 2022, el británico desafió a la FIA y a toda la Fórmula 1. Otra modificación al reglamento involucró el uso de joyas, así que el 7 veces campeón acudió a conferencias con collares, anillos, pulseras y demás; ahora, su postura es clara y quiere defender sus ideales.

Getty Images

¿Qué dice Lewis Hamilton sobre la censura a los pilotos?

En medio de la polémica que dejó la prohibición de la FIA alrededor de las protestas sociales en Fórmula 1, Lewis Hamilton lo tiene claro: las causas justas están por encima de cualquier carrera. Y sí, el británico considera que hay temas incómodos para algunos, aunque eso no quiere decir que no debamos hablarlos.

“Independientemente de cuál sea el resultados en términos de gente que no esté contenta, hay cosas que deben decirse. Hay muchas personas luchando. Preferiría no volver a correr y hacer eso, hablar en nombre de la gente, que seguir con lo que se estaba haciendo“, aseguró Lewis Hamilton en entrevista para The New York Times, de acuerdo con F1 Fall.

Getty Images

Hamilton ha alzado la voz en la Fórmula 1 por causas diferentes. El racismo es una de ellas, pero también es una voz fuerte e importante del movimiento ‘Black Lives Matter’, ya que ha pedido justicia por asesinatos como el de Breonna Taylor.

“Todavía hay muchas barreras por eliminar. Con suerte, no será así durante mucho tiempo, pero es triste ver que seguimos encontrando ciertas cosas. Si no tengo este tipo de conversaciones con la gente, no necesariamente serán abordadas. Las organizaciones no necesariamente crearán mayor inclusión.

“Tener estas conversaciones, lo que significan y lo que puede ser para todos, requiere tiempo. Es un trabajo constante tenerlas. He visto mucho crecimiento en mí durante varios años; 2020 fue un gran impacto, me sentí empoderado para levantarme y hablar“, agregó Hamilton.

Getty Images