Sebastian Vettel anunció su retiro de la Fórmula 1, previo al Gran Premio de Hungría y con media temporada por delante. El alemán deja un legado en la pista, con victorias y campeonatos, pero también fuera de ella a través de causas sociales que van de la mano con el deporte.

Por ello, recordamos algunos momentos en los que Vettel se llevó el reconocimiento de los fans sin estar a bordo de un monoplaza, pero siempre buscando un beneficio para los demás.

Race For Women y el apoyo a las mujeres en el deporte motor

El Gran Premio de Arabia y las visitas de la Fórmula 1 a países del Medio Oriente representan limitaciones en diferentes aspectos, pero en general para las mujeres. Las creencias provocan que ellas queden relegadas en el deporte, pero tienen un aliado muy importante en Sebastian Vettel.

Antes de correr en Arabia en 2021, el piloto alemán rentó una pista y organizó carreras de karts con siete mujeres. Así, pudo darles consejos para seguir buscando un lugar en el automovilismo y obtuvo una perspectiva más cercana a la realidad árabe.

“Tengo que decir que todas sus historias me inspiraron, sus antecedentes y su positividad sobre cambiar el país. Es cierto que si vemos a través de los ojos de un europeo hay mucho por cambiar, pero también es cierto que algunas cosas están cambiando y eso hace la diferencia. Es difícil venir a un país por pocos días y juzgar“, declaró Vettel.

Foto: Aston Martin

Sebastian Vettel y el orgullo LGBTQ+

El cuatro veces campeón del mundo también lucha por la visibilidad de la comunidad LGBTQ+. Ya sea en su ropa o en su casco, Vettel encuentra la manera de brindarle apoyo a aquellos que son discriminados en diferentes partes del mundo.

Por ejemplo, en el GP de Turquía de 2020, llevó un casco con la bandera arcoíris y representó la diversidad. Más adelante, también en Arabia, lució unos tenis con la bandera con el mismo objetivo. Y en Hungría, hasta su su cubrebocas manifestó su postura.

Y, por supuesto, su discurso personal no puede ser diferente. Sebastian Vettel asegura que la Fórmula 1 está preparada para recibir a un piloto abiertamente gay: “Ayudaría a acelerar la eliminación de los prejuicios y a impulsar nuestro deporte en una mejor dirección“.

Getty Images

La defensa del medio ambiente

Las consecuencias del cambio climático son cada vez más fuertes, así que el piloto alemán quiere que la Fórmula 1 y los grandes organismos pongan su granito de arena para frenarlo.

“Hay preguntas que me hago todos los días, no soy un santo. Estoy muy preocupado cuando se trata del futuro. Pilotar siempre ha sido mi pasión, pero intento hacer lo que puedo para ser lo menos perjudicial posible; si puedo viajar en coche o tren, no tomo un avión“, declaró.

El hotel para abejas en forma de monoplaza

De cara al Gran Premio de Austria en 2022, Vettel lanzó una convocatoria muy especial. Todas las escuelas primarias de Estiria podían diseñar un hábitat especial para las abejas; cada dibujo fue analizado por el piloto, que escogió a los estudiantes de Frohnleiten como ganadores.

La condición es que este diseño se llevara a cabo con la forma de un auto de carreras, así que los elegidos construirán su hotel para abejas junto al alemán.

Eso sí, este concurso fue solo uno de los métodos para concientizar sobre la importancia de las abejas en el día a día. Ya en la actividad de Austria, el casco y la ropa de Vettel tuvieron la frase ‘Save the Bees’.

Getty Images

Foto: Sebastian Vettel

El día en que Vettel recogió la basura en Silverstone

Parte de la labor de Sebastian Vettel con el medio ambiente llegó a Gran Bretaña en 2021. Una serie de imágenes del piloto alemán se hizo viral en redes sociales porque ayudó a la recolección de basura que quedó por todo el circuito de Silverstone.

Los fans aplaudieron estas acciones y como ya decíamos, Vettel se ha robado el corazón de muchos con sus acciones.

Sebastian Vettel recogiendo junto a los aficionados la basura acumulada en Silverstone.



¡Menuda clase! ?? ?️: @Heatheranwestpic.twitter.com/gAP8NWqQpz — DAZN España (@DAZN_ES) July 19, 2021