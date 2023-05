¿Te imaginas si la historia en el Estadio Azteca hubiera sido al revés? Segurito habría más de uno diciendo que fue “muy extraño” que un jugador de Chivas se hiciera expulsar y de inmediato viniera la remontada (sí, lo decimos por la expulsión de Álvaro Fidalgo). Además de la vieja confiable de argumentar ayuda de los árbitros en favor del América.

Ese tema es muy polémico y argumentos para atacar y defender a las Águilas sobran, lo que es innegable es que los errores arbitrales se dan para todos los equipos. Sí, también para Chivas… ¿o ya olvidaron el penal que Luis Enrique Santander no le marcó a Tigres en la final del Clausura 2017?

Luis Enrique Santander no le marcó penal a Tigres en la final vs Chivas / Foto: MexSport

La polémica final entre Chivas y Tigres en el Clausura 2017

Uhhhhhh sí, venimos a abrir una herida en el corazón de la afición felina y a recordarle a la afición de Chivas que cuando se quejen de “ayuda arbitral”, pueden morderse la lengua. El rebaño y Tigres chocarán en la final del Clausura 2023 y eso de inmediato nos remonta a la última vez que disputaron el título de la Liga MX.

Luis Enrique Santander no le marcó penal a Tigres en la final vs Chivas / Foto: MexSport

Era el Torneo Clausura 2017, hace ya 6 años. Chivas y Tigres empataron 2-2 en la Ida de la final en el Estadio Universitario, así que todo se definía en el Akron. Fue un partido dramático donde Chivas anotó en los minutos finales el 2-1 para un 4-3 global. Pero vino entonces la jugada de la polémica.

Al intentar despejar el balón, el defensor rojiblanco pateó a Ismael Sosa en un penal del tamaño del estadio ya en tiempo de compensación. Luis Enrique Santander no lo vio así y en ese entonces todavía no contábamos con el VAR.

Chivas derrotó a Tigres 2-1 y se proclamó campeón del Clausura 2017 en una final que terminó muy calientita porque los felinos reclamaron con todo. De hecho, algunos se negaron a recibir la medalla de subcampeón o de plano se la quitaron en un gesto que tampoco es digno de aplaudir.

Luis Enrique Santander no le marcó penal a Tigres en la final vs Chivas / Foto: MexSport

Se sentían robados tanto por el penal no marcado como por la polémica “relación” entre Santander y Chivas (les pitó todos los partidos como local en esa liguilla).

Luis Enrique Santander reconoció que ese día se equivocó

Poco después de aquel error por el que Luis Enrique Santander no le pitó a Chivas como local en 5 años, el silbante reconoció eso, que fue un error. Santander aceptó que sí era penal a favor de Tigres y, que si hubiera tenido la ayuda del VAR, la final entre Chivas y Tigres del 2017 hubiera sido distinta.

“Ese día me equivoqué. No hay duda de que me equivoqué. Hubiera sancionado penal”, declaró Luis Enrique Santander un año después de esa final en entrevista para MVS.

Luis Enrique Santander no le marcó penal a Tigres en la final vs Chivas / Foto: MexSport

Lo que tampoco se vale es que en esa misma declaración, Luis Enrique Santander recordó que recibió amenazas de la afición de Tigres e incluso temió por su familia. Y pues no, nada justifica amenazar la vida e integridid de otra persona, mucho menos el deporte.