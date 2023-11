Lo que necesitas saber: Erik Ten Hag podría sacar de la convocatoria a Marcus Rashford

Recuerdan la frase “No Totti, No Party”, pues hacía referencia a que sin el jugador italiano, las cosas no salían nada bien para la Roma. En el Manchester United, parece que hay un dicho similar con Marcus Rashford: “Ganen o pierdan, la fiesta no falta”.

Sí, hablamos de la última puntada que se aventó uno de los jugadores más importantes en los Red Devils. Se trata de Marcus Rashford y está en el ojo del huracán por una party.

Además de que está en boca de todos, su DT, Erik Ten Hag, ya lo trae entre ojos para aplicarle una sanción si es necesario. Pero, este escándalo se asoma en medio de una crisis brutal en Old Trafford.

El inglés vive uno de sus peores momentos con los Red Devils – Foto: Getty Images

Primero, vamos con el tema de Marcus Rashford

Hace más de siete días, el Manchester United recibió a uno de sus rivales más odiados, el City. Las cosas no iban bien para los Red Devils, pues vivían el peor inicio de temporada en 60 años.

Los de Pep Guardiola no les pasaron por encima, pero sí los dejaron muy mal parados. Básicamente, evidenciaron el pésimo momento que vive el Manchester United.

Manchester City le ganó a domicilio al United – Foto: Getty Images

¿Qué tiene que ver Marcus Rashford? Bueno, al querubín se le ocurrió la gran idea de asistir a una fiesta tras la derrota contra el Manchester City y esto no gustó nada a Erik Ten Hag.

El técnico está en la cuerda floja, su trabajo pende de un hilo y por eso, anda presionando a todos en su plantilla para ver si reviven, porque neta andan en modo peor que zombie.

Erik Ten Hag ya habló con Marcus Rashford, según The Sun, y le dijo que no se tentaría el corazón si las indisciplinas continuaban, así que, se fue con su sello de “echa mucha fiesta en clase”.

Erik Ten Hag y la preocupante situación del United – Foto: Getty Images

Todas las indisciplinas en el Manchester United

Lamentablemente, el tema de Marcus Rashford no es un tema aislado, sino una constante en el equipo inglés. Son varios los jugadores que se han metido en auténticos broncones.

Mason Greenwood fue de los primeros, su escándalo sacudió las entrañas del Manchester United y hasta el videojuego ‘FIFA’ lo eliminó de su base de datos.

Mason Greenwood en las calles de Manchester – Foto: Getty Images

Después, fue el tema de Jadon Sancho. Aquel, por el que pagaron una millonada y nada más no rinde con el equipo, es más, entrena con las inferiores del club… sus días están contados, literal.

Antony fue el último -antes de Rashford-, pues un caso de violencia domestica lo llevó ante la justicia. De momento, todo está bien con el brasileño y ya está jugado, fuera de su mejor forma, pero medio desquitando lo que gastaron en el.

Son cinco los futbolistas del Manchester United, que por una u otra razón, siguen teniendo broncas de indisciplinas. Si continúan de la manera en que van, terminarán destrozando el prestigio de los Red Devils.

Antony, uno de los jugadores que llegó como solución, pero nada – Foto: Getty Images

