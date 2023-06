México avanza con paso firme en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y se encuentra en la parte alta del medallero, sin embargo, a la delegación mexicana le quitaron físicamente dos medallas de bronce debido a una controversia con el reglamento, en la cual salieron afectadas Alejandra Cervantes, de tiro, y Catherine Oliver, en pentatlón moderno.

En ambas disciplinas, México había conquistado todo el podio, es decir, había logrado oro, plata y bronce, lo que comúnmente se denomina como 1-2-3, sin embargo Cervantes y Oliver tuvieron que entregar la medalla al cuarto lugar. Por fortuna una de ellas pudo volver.

¿Qué pasó con las medallas de bronce de México?

Resulta que el domingo 25 de junio, México hizo el 1-2-3 en el podio en tiro deportivo, con Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes, por lo cual el podio se pintó con los colores de México, pero al día siguiente autoridades de los Juegos Centroamericanos, solicitaron la medalla de bronce.

El oro, plata y bronce obtenido en pistola de aire 10m individual femenil de Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes, pone en alto la bandera de México, en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe #SanSalvador2023.

El argumento es que un país no puede ocupar todos los sitios del podio según el reglamento de Caribe Sports, que es la entidad que organiza los Juegos Centroamericanos. Si una delegación logra las tres medallas, debe ceder físicamente la de bronce al cuarto lugar, que en este caso fue a la cubana Laina Pérez, aunque la medalla sí se contabiliza en el medallero y en el palmarés del atleta.

Lo mismo sucedió en el caso de Catherine Oliver en pentatlón moderno, aunque a diferencia de Cervantes, Catherine fue notificada antes de subir el podio, por lo cual en la foto no aparece la mexicana, sino Sophia Hernández, que representa a Centro Caribe Sports, que le da oportunidad de competencia a aquellas atletas que van a los Juegos sin bandera.

En pentatlón moderno México fue presentado sólo por dos atletas

El momento del Fair Play en los Centroamericanos

Si bien México no pierde estas preseas en el medallero y cuentan en el palmarés de cada una de las atletas, se pretendía apelar la decisión para recuperar los metales, pues de acuerdo con Marca, los reglamentos de competencia no están publicados, por lo tanto no hay forma de que la delegación mexicana tuviera conocimiento de ello.

Al final no hubo necesidad de apelar, ya que Laina Pérez, quien se había quedado con el bronce, entregó le medalla de bronce.

La atleta cubana recibió la medalla de bronce en una ceremonia casi privada, sin embargo, Laina de inmediato se quitó la presea para devolverla al considerar absurdo el reglamento de los Juegos Centroamericanos.

“Este que hizo el reglamento no fue atleta y si lo fue le olvidó enseguida, porque es injusto que alguien se lo gane y no se la pueda llevar a su casa, no tiene ninguna justificación, creo que es absurdo y no sé por qué en tiempos anteriores pasaba eso, pero la medalla no es mía, la medalla es de ella”, dijo antes de colgarle la presea a la atleta mexicana y ahora Alejandra Cervantes volverá a casa con su medalla.

Momento "juego limpio" en JCC.



Por reglamento México tenia que devolver la medalla de bronce de Alejandra Cervantes en los 10 metros pistola de aire porque México hizo 1-2-3. Pero Cervantes le dio la medalla de la cubana Laina Pérez y ella se la regresó y se la colgó de nuevo.