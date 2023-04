Las ilusiones crecieron entre los aficionados del Barcelona cuando uno de los directivos del equipo confirmó que había pláticas con el entorno de Lionel Messi para tratar un posible regreso, una vez que el argentino parece que ha roto su relación con el PSG, tras los abucheos de la afición parisina en el Parque de los Príncipes.

La salida de Messi es casi inminente, pues termina contrato con el PSG y hasta el momento no hay indicios que motiven su renovación, lo cual le hace aún más ilusión a los seguidores del Barcelona, que corearon el apellido del sudamericano en la goleada sufrida contra el Real Madrid en el Camp Nou, en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey.

Todo el Camp Nou gritando “MESSI, MESSI” al minuto 10 de El Clásico. Ufff. ????pic.twitter.com/Z0EF0yXBnu April 5, 2023

¿Messi volverá al Barcelona?

¿Volverá Messi al Barcelona? Esa es la gran interrogante y es que el argentino no solo despierta interés en el equipo catalán, sino también en la MLS y en Arabia, donde le ofrecen hasta 400 millones al año, pero más allá de tratar de adivinar el futuro de Messi nos preguntamos ¿Haría bien en volver al Barça? Así que nos dimos a la tarea de poner sobre la mesa puntos positivos y los negativos, a ver si le ayuda a decidir a Lionel Andrés.

La afición del Barcelona sueña con el regreso de Messi / Getty Images

Debe volver porque necesitamos una historia de amor en el futbol

No pudo cumplir toda su carrera con el Barcelona, como lo hizo Totti con la Roma, pero el hecho de terminar su carrera o al menos volver a vestir los colores del equipo de sus amores, bien nos podría hacer creer en el amor. Él ama al Barcelona y Barcelona lo ama, y la afición blaugrana lo reclama en las tribunas.

Desde que se fue del Camp Nou, el número 10 quedó vacante, más allá de que físicamente lo porte Ansu Fati.

No debe volver porque el amor duele

Si seguimos de románticos, hay que ver el otro lado, y es que ¿se imagen a Messi una vez más cabizbajo tras la goleada del Real Madrid? Este Barcelona no está para ganar la Champions, de modo que veríamos sí o sí al Messi triste en fase de grupos o en Octavos de Final… es más, lo podríamos ver abatido en la Europa League.

Difícilmente Messi ganaría la Champions o Europa League en este Barcelona / Getty Images

Bloquemos a los aficionados Barcelona en el papel de aquellas personas que se despiden de un ser querido ya en agonía, que por una parte no quieren ser “abandonados” y por otro lado desean que termine ese sufrimiento y es que si el argentino vuelve, no podrá eludir el dolor blaugrana, porque hay que ser honestos, este Barcelona, con o sin Messi, no está para pelearle a las grandes potencias de Europa.

Los jóvenes necesitan a Messi

Messi se desarrolló como figura admirando a Ronaldinho, de quien heredó el número 10, y el futuro del Barça está puesto jóvenes como Pedri y Gavi, quienes en este Barcelona no tiene una figura tan mediática como la tuvo Leo.

Tener de regreso a Messi, le daría un empujoncito a estos ya talentosos jugadores blaugranas, dentro y fuera de la cancha, y es que Messi ha ganado madurez, con la cual pudo guiar a Argentina al título del Mundial de Qatar 2022.

Messi sería un impulso para los jóvenes del Barcelona

Su regreso implicaría salidas importantes

No es unsecrnto que Barcelona tiene problemas económicos severos y no podrá salir de éstos por varios años, y si bien Messi llegaría gratis al Barcelona, en su condición de agente libre, hay que pagarle un salario, el cual no es de 10 mil pesos. Por mucho que Messi acepte una baja en su salario, éste se pagará en millones de euros, lo cual implicaría nuevos dolores de cabeza en el club con la masa salarial.

La situación es tan complicada en el Barcelona que no puede permitir fichar jugadores sin que esto implique necesariamente la salida de otros y en ese sentido se antoja complicado que puedan retener a jugadores como Ansu Fati, Sergio Busquets o Jordi Alba, y tal vez otro peso pesado como Rafinha o Dembélé.

Y es que Xavi ha admitido que en el siguiente mercado unas de las prioridades es buscar jugadores que ayuden en tareas defensivas, específicamente un central y un lateral, así que esto implica mayor presión a la hora de buscarle salida a jugadores. Desde ahora se habla de Eric García y Ferran Torres como los jugadores sentenciados a salir. A la vez resultaría atractivo ver una dupla entre Messi y Lewandowski, ¿no?

El regreso de Messi implicaría salidas importantes en el Barcelona

Messi estará defendiendo su futuro en algunos meses, y si bien sabe que será casi imposible ganar otra Champions League a esta edad, en realidad ya no le hace falta otro título grande a su carrera, pues con el Mundial lo ganó todo. Ahora es decidir entre la “felicidad” de volver a jugar con el Barcelona o ganar más dinero en Arabia o en la MLS.