Lo que necesitas saber:

México nunca ha podido ganarle a Corea del Norte en un Mundial Femenil, ni siquiera ha logrado sacarles un empate

¡Llegó la hora! México por fin debuta en el Mundial Femenil Sub 17 de Marruecos 2025, el primero de la categoría que se juega con 24 selecciones. Ese debut es vs Corea del Norte, las campeonas defensoras, y toca apoyarlas con todo.

Grupo, calendario y todo para seguir los partirdos de México en el Mundial Femenil Sub 17
Selección Mexicana Femenil Sub 17 / Foto: @miseleccionfem

¿Dónde ver el México vs Corea del Norte del Mundial Femenil Sub 17?

Apunta bien la fecha y hora para que les sigas el paso. México debuta en el Mundial Femenil Sub 17 vs Corea del Norte este sábado, 18 de octubre, a las 13:00 horas.

La transmisión va por TUDN en televisión de paga, así como por ViX y FIFA+ en streaming completamente gratis. ¡No hay pretexto para no apoyarlas!

PartidoFecha y HoraTransmisiónLinks
México vs Corea del Norte
Sub 17 Femenil		Sábado 18 de octubre
13:00 horas		TUDN
ViX
FIFA+		ViX
FIFA+
¿Dónde ver el México vs Corea del Norte del Mundial Femenil Sub 17?
Transmisión del México vs Corea del Norte en el Mundial Femenil Sub 17

México va por triunfo histórico ante Corea del Norte en el Mundial Femenil Sub 17

Si hay una oportunidad de vencer a Corea del Norte en futbol femenil, es esta. La Selección Mexicana llega con una generación de calidad, con mucho talento, y una mentalidad ganadora totalmente nueva.

¿Dónde ver el México vs Corea del Norte del Mundial Femenil Sub 17?
Miranda Solís, delantera de México en el Mundial Femenil Sub 17 / Foto: @miseleccionfem

Y lo decimos porque México nunca ha podido derrotar a Corea del Norte en un Mundial Femenil, ni Sub 17 ni Sub 20. En selección absoluta jamás las ha enfrentado.

En Sub 17 las enfrentó una vez, en la edición de 2024, y las norcoreanas ganaron por goleada. En Sub 20 han sido tres partidos y los tres los perdió también. Esto es, México no ha podido siquiera sacarle un empate a Corea del Norte en una Copa del Mundo Femenina.

Confiemos en que Marruecos 2025 será donde la historia cambiará. En este enlace te dejamos el grupo, calendario de México y más detalles que necesitas saber de este Mundial Femenil Sub 17.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Tijuana será Centro de Entrenamiento durante el Mundial 2026: ¿Qué es eso?

Tijuana será Centro de Entrenamiento durante el Mundial 2026: ¿Qué es eso?
Aaron Ramsey aumenta recompensa a $20,000 dólares para encontrar a su perrita

Aaron Ramsey aumenta recompensa a $20,000 dólares para encontrar a su perrita
LaLiga censura protesta contra el Barcelona vs Villarreal en Miami

LaLiga censura protesta contra el Barcelona vs Villarreal en Miami
Dónde ver la Liga MX

¿Dónde ver la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Mi nombre es Christian, soy egresado de la UNAM y llevo ligado a la creación de contenidos digitales desde el 2015. Trabajé en Reforma, distintos portales de futbol y blogs especializados antes de llegar...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook