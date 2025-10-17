Lo que necesitas saber: México nunca ha podido ganarle a Corea del Norte en un Mundial Femenil, ni siquiera ha logrado sacarles un empate

¡Llegó la hora! México por fin debuta en el Mundial Femenil Sub 17 de Marruecos 2025, el primero de la categoría que se juega con 24 selecciones. Ese debut es vs Corea del Norte, las campeonas defensoras, y toca apoyarlas con todo.

Selección Mexicana Femenil Sub 17 / Foto: @miseleccionfem

¿Dónde ver el México vs Corea del Norte del Mundial Femenil Sub 17?

Apunta bien la fecha y hora para que les sigas el paso. México debuta en el Mundial Femenil Sub 17 vs Corea del Norte este sábado, 18 de octubre, a las 13:00 horas.

La transmisión va por TUDN en televisión de paga, así como por ViX y FIFA+ en streaming completamente gratis. ¡No hay pretexto para no apoyarlas!

Transmisión del México vs Corea del Norte en el Mundial Femenil Sub 17

México va por triunfo histórico ante Corea del Norte en el Mundial Femenil Sub 17

Si hay una oportunidad de vencer a Corea del Norte en futbol femenil, es esta. La Selección Mexicana llega con una generación de calidad, con mucho talento, y una mentalidad ganadora totalmente nueva.

Miranda Solís, delantera de México en el Mundial Femenil Sub 17 / Foto: @miseleccionfem

Y lo decimos porque México nunca ha podido derrotar a Corea del Norte en un Mundial Femenil, ni Sub 17 ni Sub 20. En selección absoluta jamás las ha enfrentado.

En Sub 17 las enfrentó una vez, en la edición de 2024, y las norcoreanas ganaron por goleada. En Sub 20 han sido tres partidos y los tres los perdió también. Esto es, México no ha podido siquiera sacarle un empate a Corea del Norte en una Copa del Mundo Femenina.

Confiemos en que Marruecos 2025 será donde la historia cambiará. En este enlace te dejamos el grupo, calendario de México y más detalles que necesitas saber de este Mundial Femenil Sub 17.