Pedro López, Ana Galindo y Jimena Rojas: La estructura de selecciones femeniles en México

México está comenzando nuevos procesos en todas sus categorías de selecciones femeniles. Andrea Rodebaugh quedó al frente de la dirección de todos los equipos y ya definió a los directores técnicos que buscarán el éxito con las escuadras mayor, Sub 20, Sub 17 y Sub 15.

Hace algunas semanas se dio la bienvenida al español Pedro López, quien quedó a cargo del Tri mayor. Este será un proceso especialmente complicado, ya que no hay boleto al Mundial de 2023, ni a los Olímpicos de 2024.

Pero si hubo una directora técnica en México que hizo de todo durante 2022, fue Ana Galindo. Su categoría era la Sub 17; sin embargo, también dirigió a la Sub 20 en la Copa del Mundo e incluso a la Sub 17 varonil en una gira por Japón.

Tomando en cuenta la continuidad en su trabajo, Galindo seguirá en México con la categoría que ha visto crecer desde hace varios años. No obstante, las selecciones femeniles cuentan con una nueva integrante, que tendrá dos procesos a su cargo y viene de Costa Rica.

Director(a) técnico(a) Nacionalidad Categoría(s) Pedro López Español Mayor Ana Galindo Mexicana Sub 20 Jimena Rojas Costarricense Sub 17 y Sub 15

¿Quién es Jimena Rojas, la costarricense que dirigirá dos categorías en México?

Jimena Rojas fue futbolista durante 13 años y ganó tres títulos en la Liga de su país; asimismo, formó parte de la selección costarricense en categorías inferiores y posteriormente con el primer equipo.

Sus estudios nos llevan a Europa, ya que además de tener el título de directora técnica, presume una especialidad en la Universidad de Leipzig y el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona. En cuanto a experiencia, dirigió al Asheville City Soccer Club de la USL y fue analista de rendimiento en Costa Rica.

Antes de llegar a México, Jimena Rojas coordinó las categorías con límite de edad en Costa Rica. Sin duda, el reto más grande de su carrera viene con dos categorías de la Selección Mexicana, con el objetivo de encabezar procesos exitosos.

