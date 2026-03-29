Lo que necesitas saber: Thibaut Courtois sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho durante el partido entre el Real Madrid vs Manchester City.

Portugal y la reinauguración del Estadio Banorte ya son cosa del pasado. Ahora la Selección Mexicana debe enfocarse en su próximo rival: Bélgica. El partido amistoso se jugará en el Soldier Field de Chicago.

La buena noticia para Javier Aguirre y compañía es que Thibaut Courtois, el portero titular del conjunto belga quedó fuera de la convocatoria por una lesión muscular.

La mala noticia es que Bélgica derrotó a Estados Unidos con marcador de 5-2.

Captura de pantalla

México vs Bélgica: Fecha, hora y transmisión

El México vs Bélgica se juega el martes 31 de marzo a las 19:00 hrs en el Soldier Field. La transmisión por televisión abierta va por el Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de Tv Azteca, ya ustedes eligen a quien quieren escuchar durante la transmisión.

Partido Fecha y hora Transmisión México vs Bélgica Martes 31 de marzo

19:00 hrs Canal 5

Canal 7

Vix

La última vez que México y Bélgica se vieron las caras fue en otro partido amistoso en noviembre del 2017, aquella vez el encuentro terminó en un empate 3-3.

¿Sabían que la Selección de México nunca ha perdido contra Bélgica en una Copa del Mundo? Se han enfrentado tres veces y el saldo es de 2 victorias y 1 empate a favor de los nuestros.

México 1970: México 1 – 0 Bélgica

México 1986: México 2 – 1 Bélgica

Francia 1998: México 2 – 2 Bélgica

Ya veremos cómo les va en este amistoso después del empate 0-0 ante Portugal en el ‘nuevo’ Estadio Banorte.