El milagro para ‘Big Ben’ y los Steelers en lo mejor de la semana 18 de la NFL

Los Steelers ya habían despedido en Heinz Field a Ben Roethlisberger, porque el QB ya se retira al terminar la temporada, aunque no lo han hecho oficial, es un secreto a voces, pero todavía tenían un partido más y un sueño de playoffs de NFL.

Aunque usted no lo crea, los Steelers y Big Ben tenían la posibilidad de llegar a playoffs con algunos resultados se tenían que dar y primordialmente debían de ganar su duelo contra Ravens para seguir soñando, lo complicado (y no) era que Jaguars tenía que vencer a Indianapolis.

Los Jaguars, uno de los peores equipos en la NFL tenía que ganarle al equipo de Jonathan Taylor, el mejor corredor de la temporada, pero el encuentro era en Jacksonville, donde Colts no había ganado en los últimos cinco partidos visitando a ese equipo en la NFL.

Sólo le faltaba un resultado para que se pudiera cumplir el casi milagro de los Steelers y es que necesitaban que Chargers y Raiders no empataran y los astros se alinearon esta semana 18 para poner a Pittsburgh en playoffs porque Big Ben se despedirá en postemporada de la NFL.

Lo mejor de la semana 18 de NFL

Titans terminan como el mejor equipo de la Conferencia Americana

Tennessee demostró ser un equipo de verdad, porque cuando Derrick Henry fue baja oficial del equipo, se pensaba que la temporada de los Titans había terminado, pero supieron sobreponerse a las adversidades y con mucho trabajo en equipo, fueron ganando partidos importantes.

La victoria ante Texans en la semana 18 de la NFL significó que Titans se pusiera como el sembrado número uno de la Americana y descansar en la ronda de comodines de NFL y, por si fuera poco, tuvieron la noticia de que King Henry podría regresar en los playoffs, así que, agárrense.

Ryan Tannehill’s best passes from his 4-TD game at Texans @ryantannehill1 📺: More coverage on @nflnetwork pic.twitter.com/27EpIU1ouM — Tennessee Titans (@Titans) January 10, 2022

Colts con saldo negativo en Jacksonville

Teniendo al mejor corredor de la NFL en Jonathan Taylor, pocos aficionados podían pensar que Colts perdería ante Jaguars en la última semana de la temporada regular. Jacksonville apareció como un rompe quinielas auténticamente.

Sí, los Jaguars eran uno de los peores equipos de la NFL, pero tenía una racha positiva cuando Colts visitaba Florida. En los últimos cinco partidos antes de la semana 18, los Colts no habían visto la victoria y pues con la campanada, la racha aumentó a seis partidos sin ganar visitando a los Jaguars.

Trevor stays cool under pressure and delivers a perfect throw to Marvin Jones Jr.!#INDvsJAX | #DUUUVAL pic.twitter.com/KZneimCk5O — Jacksonville Jaguars (@Jaguars) January 9, 2022

Giants jugando más para no perder que para ganar

Ni Giants ni Washington Football Team se peleaban algo en la semana 18 de la NFL, así que, era un partido en el que podían alocarse y dar un partidazo de ofensivas y defensivas, pero NY parece que salió con miedo a jugar el partido y por momentos ni querían jugar.

La jugada QB Sneak, es cuando hacen correr al mariscal para ganar una yarda o poco más, pero normalmente de usa cuando sólo falta una yardita. Pues los Giants en su propia yarda 4 con una 2 oportunidad y 11, intentaron esa jugada, y no les bastó con eso, en 3 oportunidad y nueva, hicieron lo mismo… así ni cómo evitar la burla y queja de sus aficionados (se tenía que decir y se dijo).

Los Giants con un QB sneak desde su yarda 4 en 3era y 9. Joe Judge pidiendo a gritos su despido. pic.twitter.com/Wgtp8x7L7Q — Jesús Sánchez (@chuysanchez_) January 9, 2022

El posible último partido de Russell Wilson con Seahawks

Mucho se ha rumoreado del futuro de Russell Wilson en la NFL y es que, parece que el tiempo en Seattle se acabó. Pittsburgh, equipos de Nueva York; las opciones sobrarán para uno de los QB más talentosos de esta generación.

Y por si fuera poco, Russell Wilson se encargó en el último posible juego con Seattle de trompicar a Cardinals con una derrota que lo pone en lugares más abajo en playoffs. Seahawks ya no peleaba nada, pero hizo que Cardinals no tenga un cruce sencillo.

49ers le hace la diablura a Rams

San Francisco necesitaba ganar para llegar a playoffs y los Rams no le dejaron el camino sencillo. El partido comenzó con los Carneros dominando a 49ers y se adelantó en el marcador.

Pero, lo que sobró en esta semana 18 de la NFL es drama y este partido lo empató a 24 los 49ers. Llevaron el partido a tiempo extra y ahí acabaron a los Rams con una patada para lograr la victoria, clasificación y de paso, dejó en menor clasificación a los Rams.

Los Saints también se vieron afectados por este resultado. Lograron la victoria y soñaba a con postemporada, pero necesitaban que los 49ers perdieran para aspirar, lo que no sucedió y pensaran en la siguiente temporada de NFL.

Intercepción a Stafford que sella el triunfo y pase a playoffs de los San Francisco @49ers

pic.twitter.com/oHSZNCCr0S — Enrique Garay (@quiquegaray) January 10, 2022

Chargers vs Raiders, un partidazo en el que de jugaba un lugar a playoffs de NFL

Justin Herbert no tuvo una noche sencilla, pues Maxx Crosby, ala defensiva de los Raiders, tuvo una noche espectacular a costa del liniero defensivo Scott Norton, quien ya no veía lo duro sino lo tupido. Nunca encontró la manera de detener a Crosby y los golpes que recibió Herbert, no dejó que tuviera una buena noche.

Los Steelers andaban pendiente de este encuentro, pues un empate dejaba fuera a Pittsburgh y Justin Herbert quería ganar y demostró su valía con varios pases de anotación en cuartas oportunidades, lo que llevaron el partido a tiempo extra.

Pero finalmente fueron los Raiders quienes se llevaron a la victoria y la clasificación a playoffs con un gol de campo en los últimos dos segundos del encuentro, aunque la gente pedía un empate para que ambos estuvieran en postemporada y dejar fuera a Steelers.

DANIEL CARLSON FOR THE WIN. What a way to end the 2021 season! #LACvsLV #RaiderNation pic.twitter.com/LpERrW7WQ6 — NFL (@NFL) January 10, 2022

Resultados de la semana 18

Broncos 24-28 Chiefs

Eagles 26-51 Cowboys

Ravens 13-16 Steelers (en tiempo extra)

Browns 21-16 Bengals

Lions 37-30 Packers

Texans 25-28 Titans

Jaguars 26-11 Colts

Vikings 31-17 Bears

Giants 7-22 Washington Football Team

Cardinals 30-38 Seahawks

Falcons 20-30 Saints

Bills 27-10 Jets

Rams 24-27 49ers (en tiempo extra)

Dolphins 33-24 Patriots

Buccaneers 41-17 Panthers

Raiders 35-32 Chargers (en tiempo extra)

