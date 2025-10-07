Lo que necesitas saber: A 13 años del legendario salto desde la estratosfera, el paracaidista de Red Bull Stratos, Felix Baumgartner murió en un accidente de parapente en Italia.

Millones de personas en todo el mundo nos conectamos a una transmisión en vivo el 14 de octubre de 2012 para ver a un hombre hacer historia. Nos referimos al increíble salto de Felix Baumgartner, el paracaidista austriaco que rompió récords lanzándose desde la estratosfera.

Tristemente, casi 13 años después de ese momento, Felix falleció a los 56 años de edad, en un accidente de parapente —en un complejo turístico de la comunidad de Porto Sant’Elpidio.

Y después de algunos meses de investigaciones, se ha revelado que su accidente pudo tratarse de un error humano.

Una escena de Red Bull Stratos, el increíble salto desde la estratosfera // Foto: Red Bull Stratos

Muere Felix Baumgartner en un accidente de parapente

Vigili del Fuoco, la agencia italiana de rescates, reportó un accidente de parapente en un complejo turístico de la comunidad de Porto Sant’Elpidio.

En el breve reporte señalaron que el piloto de 56 años perdió la vida y una mujer herida fue rescatada junto a la piscina. “La zona está siendo asegurada”, escribieron en sus redes sociales.

Minutos después del reporte de la oficina italiana, los medios confirmaron que el piloto era el legendario Felix Baumgartner, el paracaidista austriaco que todos recordamos por su salto desde la estratosfera.

Feliz Baumgartner, el paracaidista recordado por el salto desde la estratosfera // Foto: Red Bull Stratos

El medio Corriere Della Sera recopiló testimonios.

Según sus reportes, el paracaidista Felix Baumgartner tuvo un incidente de salud en el parapente, por lo que perdió el control antes de caer cerca de una piscina. “Según los reportes, el hombre habría fallecido antes del impacto”, comentaron en su sitio.

En sus historias de Instagram, Felix Baumgartner escribió que estaba preparando un viaje en parapente, pero había mencionado que había mucho viento en la localidad italiana.

Muerte de Felix Baumgartner fue error humano

Durante algunos meses se manejó la teoría de que la muerte de Felix Baumgartner había sido un accidente, sin embargo, la investigación del fiscal Raffaele Iannella reveló que todo se trató de un error humano.

No se encontraron fallas ni irregularidades en el parapente ni sus componentes tras la inspección que realizaron las autoridades. Según el fiscal, “(Felix) Cayó en espiral y no pudo salir. No pudo realizar la maniobra que debía haber hecho para salir de la caída”.

El legendario salto desde la estratosfera

Felix Baumgartner era también militar y piloto, pero por supuesto todos lo recordamos por el legendario salto desde la estratosfera.

En 2012 lo conocimos como el protagonista de Red Bull Stratos, una hazaña —impulsada por la marca de bebidas energéticas— para aventarse desde un lugar asombroso donde se veía la curvatura de la Tierra.

Aquel salto rompió toda clase de récords.

En una transmisión en vivo lo vimos alcanzar 1,357 kilómetros por hora, convirtiéndose en el primer humano en llegar a esas velocidades sin ninguna clase de motor.

Alcanzó una altura de 38 mil 969 metros, rompiendo el récord del vuelo en globo más alto —así como el salto más alto en la historia humana.

Muere Felix Baumgartner, el legendario paracaidista // Foto: Red Bull Stratos

El legendario salto de Felix Baumgartner duró más de 3 minutos 40 segundos en caída libre. Un momento histórico para las acrobacias humanas.