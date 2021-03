¡Así sí! La NCAA acondiciona gimnasio tras viralizarse desigualdad en el March Madness

¿Se acuerdan de las condiciones desiguales en el gimnasio para jugadores y jugadoras en el March Madness de la NCAA? Pues tenemos buenas noticias, ya que los organizadores corrigieron el error y acondicionaron un gimnasio completo para las atletas, luego de que se viralizaran las marcadas diferencias.

Mientras que los basquetbolistas varoniles contaron desde un principio con espacio y diversos equipos de gimnasio para realizar entrenamientos, las jugadoras sólo contaba con seis pares de pesas.

Let me put it on Twitter too cause this needs the attention pic.twitter.com/t0DWKL2YHR

