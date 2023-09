Lo que necesitas saber: Nico Rosberg y Lewis Hamilton protagonizaron un duro choque en el GP de España del 2016.

El duelo entre Charles Leclerc y Carlos Sainz en las últimas vueltas del Gran Premio de Italia dejó bastante preocupado a Nico Rosberg, quien después de carrera se acercó a Frederic Vasseur para darle unos cuantos consejos de cómo evitar que sus hombres choquen entre sí.

Y es que si alguien sabe lo que es darte hasta con la cubeta contra contra tu propio compañero de equipo es Nico, quien en el 2016 se estrelló contra Lewis Hamilton en el GP de España.

Nico Rosberg y Lewis Hamilton antes de la tragedia / Fotografía Getty Images

¿Cuál fue el consejo de Rosberg a Ferrari?

Nico fue directo al grano y le sugirió a Frederic hablar con cada uno de sus pilotos, juntos o por separado para dejar en claro cuales son las prioridades del equipo con el fin de evitar un choque entre ambos y sobre todo una especie de guerra interna. Aunque ha quedado más que claro en varias carreras que Leclerc es más importante que Sainz.

“Le estaba diciendo a Frederic Vasseur después de la carrera que realmente le recomiendo que pida a ambos pilotos que se sienten con él y que no sea el director del equipo o algo así, porque él tiene la mayor autoridad” Nico Rosberg, campeón de la F1 en el 2016

Probablemente lo único que Nico está intentando evitar es que Charles y Carlos pasen lo que él y Hamilton hace unos años, cuando ambos se enfrentaron en una lucha sin tregua, desobedecieron varias órdenes de equipo con tal de no dejar ganar al otro equipo e incluso aquella amistad que tenían se fue a la basura.

Carlos Sainz y Charles Leclerc se debatieron el podio en el GP de Italia y fue el español el que se subió al tercer lugar en Monzapic.twitter.com/1rXU172PWa September 4, 2023

Y aunque Nico reconoció que batalla fue interesante, también estuvo cerca de terminar con un doble abandono para Ferrari, pues en la última vuelta el monegasco se fue por el interior de la pista, cambió inmediatamente al exterior, en un intentó por sorprender a Sainz, quien tuvo que frenar e hizo que Leclerc bloqueará.

Una maniobra que pudo terminar en una colisión entre ambos.

El dialogo es la clave para Nico Rosberg

No sabemos lo que pasaba al interior del garaje de Mercedes en el 2016, pero seguramente el dialogo entre Rosberg y Hamilton no existía, por eso Nico aconsejó a Ferrari no cometer sus errores, hablar con ambos pilotos y saber que siente cada uno.

“Tal vez incluso primero con uno, luego con el otro, y luego combinados, porque entonces realmente se obtiene la historia abierta de uno y del otro porque es muy importante ser proactivo” Nico Rosberg aconseja a Ferrari

Ferrari puso en riesgo el podio de Carlos Sainz en el GP de Italia / Getty Images

Y es que Ferrari se voló la barda, sabemos que su fuerte no son las estrategias, pero dejar que sus pilotos pelearan entre sí en las últimas vueltas del GP de Italia fue otro nivel de poner en riesgo todo el trabajo del equipo. Charles recibió la autorización de pelear ‘sin riesgo’ con Carlos, pero terminó siendo bastante agresivo con su compañero.

Las consecuencias para Ferrari

Nico le advirtió a Fred que en caso de dejar así las cosas, habría grandes consecuencias al interior del equipo. Rosberg sabe bien lo que el sentimiento de venganza puede hacerle a una escudería; “Si un piloto o el otro, tiene una mala sensación aquí, puede crecer rápidamente. Entonces en la siguiente carrera pensará: ‘Eh, no voy a ceder la próxima vez’ o ‘voy a hacer lo mismo la próxima vez y vengarme’“.

Charles Leclerc durante el GP de Arabia Saudita/Getty

Estamos casi seguros que ese sentimiento de venganza reinaba al interior de Mercedes y tanto Nico como Hamilton buscaban vengarse de quien fue su amigo en la primera oportunidad que tuvieran.

