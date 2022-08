Novak Djokovic quedará en la historia como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Pero algo que la historia tampoco olvidará (para criticarlo o aplaudirlo) será su negativa a participar en ciertos torneos con tal de no vacunarse contra COVID-19.

Adiós a otro Grand Slam para Novak Djokovic

El serbio hizo oficial que no participará en el US Open de este 2022. A través de sus redes sociales confirmó lo anterior con un mensaje donde se enfoca en agradecerle a toda la afición que entiende sus razones.

Foto: Getty

“Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias #NoleFam por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores!”.

Novak Djokovic también aseguró que tratará de mantenerse en buena forma y listo para cuando pueda volver a competir en el US Open, torneo en el que quedó subcampeón el año pasado luego de caer ante Daniil Medvédev.

“Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!”.

¿Fue tarde para bajarse del abierto de EU?

En Estados Unidos no está permitido que ingresen extranjeros si no cuentan con las vacunas contra COVID-19 avaladas por sus autoridades. Novak Djokovic mantiene su postura de no aplicarse ningún biológico.

Se esperaba que el serbio se bajara del US Open mucho antes, pero fue hasta la mañana de este 25 de agosto cuando decidió dar la noticia. El abierto de los Estados Unidos ya está en marcha en sus fases previas para llegar al cuadro principal.

Foto: Getty

Por cierto, la mexicana Fernanda Contreras está cerca de meterse a un nuevo Grand Slam.