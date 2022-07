Monterrey vivió una de esas noches que toda la afición al futbol mexicano quisiera olvidar. La derrota de la Selección Mexicana Femenil contra Haití dejó a México sin la opción de ir a Juegos Olímpicos y también al borde de la eliminación en el Premundial de Concacaf.

No iba a ser una tarea sencilla, pues Jamaica y Estados Unidos se presentaban como las rivales más complicadas de la Selección Mexicana Femenil en este Premundial, mientras que Haití podría ser un rival a modo para conseguir la victoria.

Foto: Agencia Mexsport

La Selección Mexicana Femenil saltó al campo contra Haití con la firme necesidad de llevarse los tres puntos y pensar en una clasificación contra Estados Unidos, pero el golpe de realidad fue bastante duro para Mónica Vergara y sus dirigidas.

No les salió nada, ni en ofensiva y mucho menos en defensiva. A pesar de contar con el apoyo de la gente, la Selección Mexicana Femenil no se encontró en el campo en ningún momento y fueron humilladas por Haití con una goleada que se quisiera borrar de la historia.

Aunque después de la derrota, Mónica Vergara trató de minimizar la derrota -o más bien dicho el fracaso- explicando que este proceso deportivo va pa’largo y piensan en la Copa del Mundo de 2027, y claro porque al Mundial de 2023 ya le pusieron ‘Las Golondrinas’ para despedirlo.

Foto: Agencia Mexsport

La prensa de Haití califica la victoria sobre la Selección Mexicana Femenil

En México se habla de fracaso y un proyecto que no caminó, aunque los sueños de poder clasificar a un repechaje en busca de la Copa del Mundo 2023, se mantienen matemáticamente.

El escenario no es alentador, pues se tiene que conseguir la victoria sí o sí por goleada ante Estados Unidos -equipo al que no le ganas desde 2010- y esperar que Jamaica o Haití no empaten para poder aspirar a un lugarcito en Australia-Nueva Zelanda 2023.

Pero, en Haití la cosa es diferente. Con la victoria, la prensa anda volada con la posibilidad de ir a la Copa del Mundo y están cada vez más cerca de lograr el objetivo histórico para el país caribeño.

“Histórico, Haití aplasta a México y se acerca a la Copa del Mundo”, se puede leer en Le Nouvelliste. “Como fue el caso en el primer período, las mujeres mexicanas dominan, pero sin poner en gran peligro la bien orquestada defensa central haitiana en torno a Kethna Louis y Claire Constant”, agregan.

Todo es risa y felicidad para Haití, que considera el triunfo como histórico: “Después de la histórica victoria de Haití contra México, la primera (todas las competiciones y categorías combinadas), las Grenadières ocuparon el segundo lugar en el Grupo A con 3 puntos”, cierran el texto.

Foto: Especial

Otros periódicos califican la victoria

Haití Sun, un periódico en aquel país, también celebra la victoria sobre la Selección Mexicana Femenil, aunque con mucha más mesura que Le Nouvelliste y su artículo del Premundial de Concacaf se centra más en la selección de Estados Unidos Femenil.

“La victoria, junto con la derrota de México por 3-0 ante Haití más tarde el jueves por la noche, sella un lugar en la Copa Mundial Femenina de 2023 en Australia y Nueva Zelanda para la dos veces campeona defensora de las mujeres de EE. UU.“, se lee en el artículo.

Foto: Especial