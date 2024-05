Lo que necesitas saber: Arsenal ganó por última vez el título de la Premier League en 2004

El título de la Premier League se puede definir en el partido pendiente entre Tottenham y Manchester City. Este encuentro no sólo va a reunir a los aficionados de los Spurs y los Citizens, sino que también estarán pendientes los seguidores del Arsenal, pues sus posibilidades de coronarse por primera vez en 20 años se pueden diluir o incrementar dependiendo del resultado.

Imagina que tu equipo favorito puede ganar un título tan ansiado, aunque para ello tu más odiado rival te tiene que echar una mano. Pues ese es el caso de los seguidores del Arsenal, que están en la encrucijada de apoyar en este partido al Tottenham, con el que protagoniza el North London Derby.

Arenal en la Premier League

Una leyenda del Arsenal se tatuaría el escudo del Tottenham

Naturalmente algunos Gunners prefieren dejar escapar la oportunidad de levantar la Premier League antes que agradecerle a sus eternos contrincantes, mientras que aficionados de los Spurs incluso realizaron una recolección de firmas para pedirle al club que se dejen ganar ante el City, con tal de no ver a los seguidores del Arsenal festejando un campeonato, pero el caso de Paul Merson, exjugador del Arsenal es diferente.

Paul Merson fue jugador del Arsenal durante un largo tiempo. Jugó para los Gunners en dos etapas, la primera de 1985 a 1987 y después de 1988 hasta 1997. Fueron más de 10 años vistiendo la playera rojiblanca por lo cual se identifica como aficionado y también conoce de sobra el significado de la rivalidad con Tottenham, sin embargo estaría dispuesto tatuarse el escudo de los Spurs en caso de que le ganen al Manchester City.

“El Arsenal probablemente terminará segundo. Si confías en el Tottenham para ganar o empatar un partido de futbol, no sé… Si ganan, lo haré, tendré un tatuaje del Tottenham”, indicó a Sky Sports, según Four Four Two, aunque aseguró que no dejaría a la vista ese tatuaje. “¿Dónde me lo pondré? Donde no puedas verlo”. Aquí es cuando les pregunto ¿qué hubieran hecho ustedes?

Paul Merson, exjugador del Arsenal

¿Qué pasa si Tottenham le gana o le empata al Arsenal?

Las probabilidades de un triunfo o empate del Tottenham al Manchester City son altas tomando en cuenta los antecedentes y es que los Citizens suman cuatro partidos sin ganarle y sin marcarle gol al Tottenham jugando de visita.

Manchester City es sublíder con 85 puntos, mientras que Arsenal se mantiene en la cima con 86. El resultado del Tottenham vs City determinará las opciones de cada equipo de cara a la última jornada.

Si gana Manchester City: Sería líder con 88 puntos, dos más que Arsenal en la última jornada



Si empatan Tottenham y Manchester City: Los Citizens llegarán empatados en puntos con Arsenal con 86 puntos, aunque la diferencia de goles favorecería al Arsenal



Si gana Tottenham: Arsenal se mantendría como líder y se podría coronar el domingo contra Everton con un triunfo

Tottenham en Premier League

¿Cuándo y dónde ver el Tottenham vs Manchester City?

El partido entre Tottenham y Manchester City se jugará el martes 14 de mayo, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México y la transmisión en vivo corre a cargo de Paramount+.

