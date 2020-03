Después de algunos meses de esta inesperada salida, por fin se han resuelto un par de misterios. Raoúl el ‘Pollo’ Ortiz, confesó cómo es que lo corrieron de Televisa, pues en apariencia fue algo muy sorpresivo, además de que competir contra Christian Martinolli y el equipo del ‘viernes botanero’, era algo muy difícil. Vaya secretos.

De acuerdo a un live a través de Instagram para la cadena Octava Sport, fue como el ‘Pollo’ confesó este par de secretos y es que en primera instancia, mencionó que su salida de Televisa fue un tanto injustificada, pues sólo lo citaron, lo corrieron y jamás le explicaron el porqué de la situación.

“No me lo esperaba, me llamaron para una cita un sábado en la mañana y ahí me dijeron que estaba fuera; pedí explicaciones, no me las quisieron dar, argumentaron cosas muy absurdas y ahí quedó todo”, dijo el Pollo Ortiz.

“No lo voy a negar, tener a Christian (@martinolimx) en la pantalla de enfrente, sí generaba una presión del otro lado (Televisa)” – @RaoulPolloOrtiz 🗣 En vivo en nuestro Instagram 👇🏻 📲 laoctavasports pic.twitter.com/Ua4xCCcoSA — La Octava Sports (@laoctavasports) March 28, 2020

Cabe recordar que su salida se dio justo antes de que Televisa se fusionara con Univisión, misma que trajo una larga lista de despidos, donde se incluyeron a grandes personajes que llevaban años en la empresa.

Ahora, en su paso por Televisa no es sorpresa para nadie la enorme presión que era competir ante TV Azteca, pues el mismo ‘Pollo’ Ortiz confesó que ganarle en rating al equipo de Martinoli, el Dr. García, Jorge Campos, Zague y demás, no era cosa sencilla.

“Martinoli es de los mejores narradores de la historia. Es una competencia brutal. Generaba una presión tener del otro lado a Christian y a Luis García, no lo voy a negar. Saber que teníamos que ganarle la audiencia a Azteca era un reto muy bravo, nos ayudó a curtirnos”, dijo el ‘Pollo’ Ortiz.

Las tardes mágicas de Liga MX siempre eran engalanadas por esa contienda: Televisa vs Tv Azteca, el ‘Pollo’ Ortiz vs Martinoli. Para algunos nunca hubo comparación, el ‘Pelafustán’ siempre se llevó de calle a Raoúl pero las opiniones eran divididas. Hoy todo ese escenario sólo vive en nuestra memoria.