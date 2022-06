Muchas veces se dice que el futbol es más que un deporte ya que tiene un impacto social muy grande también (nada más hay que mirar el ejemplo de Sadio Mané y la transformación que ha permitido a su pueblo natal). Pero en esta ocasión lo decimos porque el Belgrano podría ayudar a que una mujer reciba la pensión alimenticia de su hijo.

Así tal cual lo acabas de leer. Dicho club argentino no permitirá la entrada a su estadio a un hincha que debe una fuerte suma de dinero en pensión alimenticia, aunque no por decisión del propio club, sino por órden de una jueza.

Foto: @Belgrano (Twitter)

No podrá apoyar a su equipo mientras deba la pensión alimenticia

Y es que el susodicho no debe una quincena ni un mes, la cantidad a pagar es bastante alta y el caso ya llegó hasta la justicia de la localidad de Córdoba, ciudad donde radica el Club Atlético Belgrano.

De acuerdo con información publicada por Infobae, una jueza de Córdoba determinó prohibir al aficionado la entrada al estadio Julio César Villagra, casa del Belgrano.

Foto: @Belgrano (Twitter)

Aunque ahí no para la medida. La prohibición también implica no poder ingresar o ser parte de ningún evento deportivo donde participe el equipo, es decir, no necesariamente tiene que ser un partido de local del Belgrano, sino cualquier otro evento relacionado con el club al interior de la ciudad.

No se ha hecho cargo del pago desde el 2019

La medida, tomada por la jueza Marcela Alejandra Menta, estará vigente mientras el hincha no termine de pagar la pensión alimenticia que debe, la cual ya supera los 360 mil pesos argentinos (unos 58 mil pesos mexicanos y casi 3 mil dólares estadounidenses).

Foto: @Belgrano (Twitter)

Para ser más exactos, la deuda total ascendía a los 365 mil 286 pesos argentinos hasta el pasado 21 de junio. Naturalmente, mientras más tiempo pase, más dinero se irá acumulando.

Y es que la demanda para que el aficionado se hiciera responsable de la pensión alimenticia se realizó desde hace ya tres años, a mediados del 2019.

“Pese a encontrarse debidamente notificado de los emplazamientos, ejecuciones y planillas de liquidación, no compareció en oportunidad alguna a los fines de cumplimentar con su obligación alimentaria, o alegar impedimento real que resulte obstáculo a los fines del cumplimiento”, indica la resolución.

El mismo medio antes citado señala que Belgrano será notificado debidamente de la sanción, para que desvincule al hincha como asociado del club en caso de que ya lo sea, o que le niegue cualquier intento de registrarse como tal. Tampoco tendrá permitido salir de la provincia de Córdoba mientras no pague la pensión alimenticia de su hijo (¡como debe ser!).