¿Quién fue Carlos Timoteo Griguol? Mítico DT en Argentina con paso fugaz en México?

El mundo del futbol está de luto, pues uno de los DT más recordados en Argentina falleció a los 86 años de edad en una clínica en Buenos Aires. Timoteo llevaba varias semanas internado debido a complicaciones respiratorias y después de haber dado positivo de coronavirus.

#ProfundoDolor La @afa, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su dolor por la irreparable pérdida de Carlos Timoteo Griguol, histórico entrenador de nuestro fútbol, y expresa sus condolencias a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/42JCUSHoVT — AFA (@afa) May 6, 2021



Después de una trayectoria como jugador que comprendió 8 años con Atlanta y 3 con Rosario Central, puso fin a su carrera futbolística para comenzar su vida como DT, en la que conseguiría el éxito y el reconocimiento del futbol argentino y más.

1971 fue el año en el que debutó como estratega e inició en el equipo en el que se retiró. El conjunto “canalla” le dio la bienvenida como su DT y aunque sólo estuvo por un lapso corto de tiempo en su primera etapa, regresó al equipo en 1973 para lograr uno de sus primeros éxitos.

México sería su siguiente destino y Tecos le abría las puertas de su club para que dirigiera el proyecto del equipo y tuvo un fugaz paso por nuestro país. Regresó a Argentina y a inicios de la década de los 80´s decidió tomar la dirección técnica de Ferro.

Con Ferro lograría 2 campeonatos, en una de las etapas más gloriosas de su carrera como DT gracias a su estilo de juego y dedicación dentro de la cancha, en la que se convirtió como en un maestro para su cuerpo técnico y jugadores.

“Al empezar este año me reuní con todos los jugadores y les dije que Ferro tenía que ser campeón en todo: en partidos ganados, en goleadores, en defensa menos vencida y por supuesto en título… y ahora que llegó el final siento que no me defraudaron. ¿Nuestras razones? Orden, respeto y disciplina“, comentó tras ganarle a Quilmes en 1982.

La oportunidad de dirigir a River Plate llegó para Timoteo Griguol, su excelente rendimiento con Ferro marcó época y llegó a los “millonarios” después de que el equipo lo había ganado todo: la liga en Argentina, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental.

Pero desafortunadamente para Griguol, las cosas no salieron como esperaba y no pudo continuar con la inercia de éxito que River Plate tenía previo a su llegada, aun así coronó el gran año de River de 1986 con una Copa Interamericana en 1987.

Otra etapa con Ferro, 3 con Gimanasia y Esgrima La Plata, una travesía por Europa con el Betis y Unión de Santa Fe serían las últimas aventuras como DT de Timoteo Griguol antes de ponerle fin a su carrera profesional y dejar su lugar en los banquillos.

La anécdota de cómo River Plate recibió a Timoteo Griguol

Cuando River ganó la liga en Argentina, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental tenían un equipo plagado de estrellas. Nery Pumpido, Oscar Ruggeri, Héctor Enrique, ‘Tolo’ Gallego, el Beto Alonso, el ‘Búfalo’ Funes, entre otros jugadores, aunque algunos de ellos coronarían la temporada con la Copa del Mundo en México 1986.

⚪️🔴⚪️ ¡@RiverPlate, dueño de la #GloriaEterna! 🔙🏆 El 29 de octubre de 1986, derrotó 1⃣-0⃣ a #AméricadeCali con gol de Funes y se alzó con su primera #Libertadores. ⭐️ El equipo de Veira ganó 9⃣ partidos, empató 2⃣ y perdió 1⃣ con 2⃣3⃣ goles a favor y solo 8⃣ en contra. pic.twitter.com/I2sbwAR1C2 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 29, 2020

El ‘Bambino’ Veira dirigía a este club durante el año de la consagración para River Plate y cuando se tomó la decisión de que Timoteo Griguol tomará las riendas del equipo, con una base de disciplina y orden que manejó en Ferro, pero la situación en River era diferente con los jugadores.

Oscar Ruggeri en un programa para la TV en Argentina, recuerda el recibimiento que el ‘Búfalo’ Funes le dio a Griguol con todo y arma incluida: “Llegó Griguol y vino a poner disciplina, entonces salió el ‘Búfalo’ Funes a mitad de la cancha y disparó y dijo: ‘Hay que recibir a Griguol‘“, comentó mientras reía.

Además de ese recibimiento, Ruggeri recuerda que Griguol trató de meterlos en cintura, pero no lo logró, pues el plantel de River estaba armado, sí, armas de fuego. ¿Cómo las consiguieron? De acuerdo con el defensor campeón del mundo, en una concentración del equipo, un militar llegó a venderles armas y todos y cada uno de los jugadores compraron la suya.