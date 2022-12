Países Bajos consiguió el primer boleto a los cuartos de final de Qatar 2022, después de ganarle a Estados Unidos con una estrategia perfecta en los primeros 45 minutos del partido.

Estados Unidos nada más no supo cómo responder a lo que Louis Van Gaal tenía planeado para el partido y aunque, trataron de recortar distancias, nada más no pudieron.

Terminando regresando a casa tras los octavos de final, peeeeeeero, ¿esto es considerado un fracaso? Bueno, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío.

Foto: Getty Images

“No estamos contentos por el resultado, pero sí orgullosos“, fue la declaración de Gregg Berhalter, DT de Estados Unidos tras la derrota por 3-1 ante Países Bajos en Qatar 2022.

Siendo sinceros, Estados Unidos no era uno de los candidatos al título, pero con el crecimiento que han tenido, sí se esperaba un poquitín más de ellos y eso se demostró con los fans en EU que estaban con mucha esperanza, como Charles Barkley, leyenda de la NBA.

Foto: Getty Images

Las palabras de Charles Barkley y la respuesta de Memphis Depay sobre la Selección de Estados Unidos

Nadie puede negar que Charles Barkley es uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA, o sea, que en el basquetbol es una voz autorizada, pero no para otros deportes.

Aun así, se atrevió a comentar acerca de lo que sería el partido entre Estados Unidos y Países Bajos del Mundial de Qatar 2022. Estas fueron las declaraciones de la leyenda en el programa inside the NBA.

“Vamos contra Países Bajos a seguir haciendo historia. Yo garantizo que Países Bajos se encuentra en problemas“, fueron las aventuradas palabras de Charles Barkley.

Foto: Getty Images

Charles Barkley tras los 90 minutos de los octavos de final, aprendió dos cosas muy importantes: La primera, si no sabes de un deporte, no puedes asegurar las cosas. La segunda, que la Selección de Estados Unidos todavía no ha crecido como se piensa y le cuesta mucho trabajo llegar a la élite en el futbol.

Lastimosamente para Charles Barkley, no sólo fue el hecho de que Estados Unidos no lo respaldó en el campo, porque tras la victoria, Memphis Depay le contestó en redes sociales con un: “Ladra mucho, pero no muerde“, tssssssssssssss.

Foto: Captura