"Fue un accidente de futbol": DT de Chivas minimiza la goleada ante Tigres

La tremeda goleada que sufrieron las Chivas a manos de Tigres dolió y bastante, razón por la cual seguro sus aficionados no encontrarán chidas las palabras de su DT tras la derrota. Ricardo Cadena se mostró un tanto tibio después del 4-1 ante los felinos.

Chivas venía en una buena racha en la Liga MX luego de la crisis que sufrieron, pero justo antes de encarar el Clásico Nacional el próximo sábado, se les aparecieron los Tigres. Nahuel Guzmán salió inspirado y a la hora de atacar los felinos no perdonaron.

Ricardo Cadena habló para los micrófonos de Fox Sports y calificó la terrible derrota que sufrieron las Chivas como “un accidente del futbol”. Sí, así fue como el DT del rebaño habló sobre el 4-1 ante Tigres.

Y es que para el DT rojiblanco, su equipo jugó bien e hizo lo que tenía que hacer para llevarse el partido. A veces las cosas simplemente no se dan especialmente cuando su portero es la figura, según él, pero que la derrota no es para tanto.

“El equipo me deja una grata sensación los primeros minutos. Tuvimos nuestras buenas chances y no hemos podido convertir. Ellos han tenido una gran participación con su portero Nahuel, él fue el que generó que no pudiéramos acercarnos más”.