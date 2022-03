¡Cumplió! Roberto Carlos jugó (y anotó) con el equipo llanero en Inglaterra

En Sopitas.com les contamos la historia completa. Desde que el equipo llanero The Bull in the Barne ganó la posibilidad de que Roberto Carlos jugara un partido con ellos gracias a Ebay y hasta una sana rivalidad con el lateral titular del equipo.

Roberto Carlos se unió a Ebay en una campaña de rifa benéfica llamada ‘Dream Transfer’ y un equipo perteneciente a un pub fue el ganador. The Bull in the Barne fue el ganador de esta rifa y tuvieron la oportunidad de tener a un campeón del mundo en sus filas.

Aunque, el equipo The Bull in the Barne ganó la rifa en enero, no había una fecha en específico para que Roberto Carlos se enfundara en los colores del equipo. Peeeeeeeeeeero, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y el brasileño por fin jugó con el equipo.

Este 4 de marzo, Roberto Carlos cumplió con The Bull in the Barne y viajó hasta Inglaterra para jugar en la liga llanera, aunque desafortunadamente para el lateral brasileño no pudo ser titular con el equipo, pero entró de cambio en el primer tiempo.

Nadie puede negar la calidad de Roberto Carlos dentro de un terreno de juego y hasta se dio el tiempo de probar otras posiciones en el campo. Entró de cambio en el 1T y en cuanto entró, se adueño del mediocampo, básicamente como contención.

¿Cómo le fue a Roberto Carlos y The Bull in the Barne?

Ante la necesidad de remontar el marcador, Roberto Carlos entró de cambio en la primera parte del partido cuando el encuentro estaba dos a cero en contra y el brasileño fue una de las soluciones para revertir la situación, aunque, desafortunadamente no fue así.

Pero, el partido debía ser una fiesta y es que no todos los días puedes tener a un exjugador del Real Madrid y un campeón del mundo en tu campo llanero, así que, no tuvo tanta seriedad en la liga y pues era más diversión que otra cosa.

Para el segundo tiempo, Roberto Carlos regresó al banquillo de The Bull in the Barne, pero como era un partido de celebración, dejaron que el brasileño entrara a la cancha y cobrara un penal para su equipo, así que, hasta se fue con una anotación.