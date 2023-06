Santi Giménez levanta suspiros de varios equipos en el ‘Viejo Continente’, desde la Serie A hasta la Premier League han quedado impresionados por la increíble temporada que el ‘Bebote’ ha tenido con el Feyenoord de Rotterdam. Y es que existe la posibilidad de que el flamante campeón de la Eredivisie pueda convertirse en el nuevo refuerzo de la Juventus de Turín, o al menos eso es lo que se escucha en la prensa europea.

El Manchester United no se queda atrás

Aunque la ‘Vecchia signora del calcio’ tendrá que hacer fila, porque son muchas las novias que le salieron al mexicano después de romper las redes de Países Bajos con la ‘Legión’, tan solo en Inglaterra el Manchester United volvió a caer rendido ante un mexicano después de Javier ‘Chicharito’ Hernández, igual que el West Ham y el Brighton.

¿Qué dicen en España?

En España no se quedan atrás y el Sevilla del ‘Tecatito’ Corona también ha levantado la mano para reforzar con Santi la delantera, el Real Betis de Andrés Guardado no quiere dejar pasar la oportunidad de tener un goleador como el canterano del Cruz Azul, luego de su pequeña de decepción con Diego Lainez, el factor que no pudo ser factor de nada.

Pero la cosa no para ahí, pues los 23 tantos que el ‘Chaquito’ marcó en la temporada 2022/23 son objeto del deseo en Italia, no solo de la ‘Juve’, también de la Lazio y el propio AC Milán.

Fotografía @Feyenoord

La permanencia es la prioridad de Santi Giménez

Aunque no se emocionen, pues Christian Giménez, padre y representante del ‘Bebote’ ha repetido en algunas ocasiones que la intención de su hijo es permanecer una temporada más con el Feyenoord con la única intención de pulir detalles que lo puedan hacer alcanzar su mejor versión, esa que aún no hemos visto y podría ser aún más espectacular.

Por el momento, no hay nada más que ‘Rumores’ diría Joan Sebastián, aunque el verano es largo y los millones son tentadores, así que no se sorprendan sí en algunas semanas se encuentran con un ‘bombazo’ patrocinado por Santiago Giménez, el delantero que se fue como ‘Bebote’ a Europa y se ha convertido en goleador, de esos que tanto necesita el TRI.