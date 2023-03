Daniel Ricciardo regresó a Red Bull, aunque pocas veces tocará el RB19 que conducen Max Verstappen y Checo Pérez, pues fue firmado como piloto reservado va y de desarrollo, de modo que sus principales funciones, dice, estarán en el simulador, desde donde aporta datos que son aprovechados por los ingenieros y los estrategas del equipo para sacarle el mejor provecho al auto en pista.

¿Pero qué onda con estos simuladores? ¿Cómo puede trabajar un piloto en una especie de videojuego? Bueno primero tenemos que entender que cada escudería cuenta con un simulador especial, que no tiene casi nada que ver con los simuladores a los que tenemos acceso nosotros como aficionados.

¿Por qué los pilotos de Fórmula 1 trabajan en simuladores?

Todas las escuderías trabajan con simuladores hoy en día para desarrollar los autos actuales o para saber en qué dirección debe ir el auto del próximo año. McLaren fue el primer equipo que comenzó a trabajar con simuladores después de 2016, que forman parte del entrenamiento para los pilotos.

Para el Gran Premio de Bahréin del 2021 o para el Gran Premio de Miami 2022, los pilotos no sabían exactamente a qué se iban a enfrentar tratándose de circuitos nuevos, por lo cual se familiarizaron semanas antes con estos trazados en el simulador, que traslada a los pilotos a una realidad virtual.

Previo a la era de los simuladores, pilotos como Michael Schumacher conducían cientos de kilómetros cada semana. En promedio pasaban lo equivalente a dos Grandes Premios a bordo de los monoplazas, lo que significaba un gasto económico fuerte entre neumáticos, combustible y personal, mucho personal, sin tomar en cuenta además un circuito de entrenamiento.

Ahora, los pilotos de prueba juegan un papel importante en el simulador y pueden llevar el auto al límite en cada curva y en cada recta, sin el temor de dañar el auto real (los costos millonarios de su reparación y los gastos de las lesiones que también pueden provocarle al piloto) para entregar información a los ingenieros, que complementan los datos con las pruebas en el túnel de viento y en las pruebas reales en pista.

¿Cómo son los simuladores en Fórmula 1?

Los simuladores de Fórmula 1 no son como los simuladores que probamos los mortales como nosotros. Dicho de otra manera, los simuladores de Fórmula 1 no son un videojuego, pues son estructuras hechas prácticamente a imagen y semejanza del auto real que vemos en cada Gran Premio, con un montón de sensores que responden al movimiento del volante y la propia configuración del auto.

“Un simulador de Fórmula 1 es una sofisticada y revolucionaria máquina de varios millones de libras que permite mejorar los coches sin necesidad de realizar pruebas in situ (en un lugar físico), lo que supone un ahorro considerable de recursos, energía y costes”, indica la escudería McLaren.

De esta manera, los pilotos sienten la tensión del volante, replican las fuerzas g y se mueven en función de las curvas. Derrapan y se golpean con los bordes de la estructura del auto. En pocas palabras, el simulador de Fórmula 1 es un generador de movimiento casi casi real.

El volante también esta hecho a imagen y semejanza del volante del monoplaza de Fórmula 1 y sólo puede ser utilizado por pilotos capacitados. McLaren, por ejemplo, tiene su simulador en una sala especial dentro de sus instalaciones en Inglaterra y el acceso indica claramente: “Sólo personal autorizado”.

El simulador de Fórmula 1 cuenta con una pantalla enorme que replica la visión del piloto en el respectivo circuito, y los gráficos también son una calca de lo que ve un piloto en realidad.

Sólo los pilotos calificados usan los simuladores de Fórmula 1 / McLaren

¿Qué diferencia hay con los simuladores de entretenimiento?

La diferencia es mucha, comenzado por el desgaste físico que genera un simulador de F1 y uno de entretenimiento o semi profesional. Se podría decir que un simulador recreativo es un simulador anestesiado si lo comparamos con el simular de Fórmula 1. Simplemente para el simulador de Fórmula 1, se requiere que el piloto se ponga el cinturón de seguridad.

Hay que tomar en cuenta también que los volantes están muy lejos de los volantes, que de hecho son configurados de manera individual para cada piloto, de modo que el volante de Checo Pérez no es el mismo que tiene Max Verstappen o Lewis Hamilton. Asimismo, los volantes no generan tensión o no tanta tensión.

Así son los simuladores de Fórmula 1 / McLaren

Otras de las grandes diferencias es la respuesta de los sensores respecto a lo que ves en las pantallas. En un simulador semiprofesional o profesional, no responde en tiempo real. El simulador que mejore responde es el DMG-1, que envía las señales en solo cinco milisegundos, pero no cualquiera accede a este simulador.

¿Cuánto cuestan los simuladores de F1 vs simuladores normales?

Un simulador semi profesional requiere una inversión cercana a los 20 mil pesos mexicanos en adelante. Entre más propiedades tenga el simulador, más alto es su costo y el más caro hasta ahora es el DMG-1, de la firma Dynisma, el cual puedes comprar por más de dos millones de euros, cerca de 39 millones de pesos.

Esto no se compara en nada respecto a la inversión de un simulador de Fórmula 1. Cada escudería invierte cerca de 50 millones de euros (más de 950 millones de pesos). Pequeña diferencia, ¿no?

Este es el DMG-1, el simulador más caro de la actualidad / Dynisma

¿Dónde puedo encontrar simuladores de Fórmula 1 en Ciudad de México?

Cada vez son más lugares en los que puedes pasar un buen rato sintiéndote piloto de Fórmula 1, pero nos lanzamos al RaceLab de Polanco, que tiene muchos espacios y puedes configurar tu experiencia de acuerdo a tus capacidades al volante y también a tu condición física, de modo que los niveles de tensión del volante puede ser o muy ligero o en un nivel master.

“Hay pilotos que llegan a entrenar con algunos de estos simuladores, pero tenemos una configuración en la que la dureza del volante es mucho menor que un Fórmula 1. No son cabinas que se mueven, pero transmiten la sensación a través de las brazos y sí sientes que estás manejando un coche, sientes cada curva y cada piano”, no explicaron en RaceLab.

Por aquí abajo te dejamos algunas otras recomendaciones para probar tus habilidades al volante y pasar un rato divertido para soltar todo el estrés.

Lugar Dirección Web Race Lab Av. FC de Cuernavaca 416, Col. Polanco racelab.com.mx Simuladores GSM Avenida Copilco 175 simuladoresgsm.com Sport&chips Games Bar Avenida Miguel Ángel de Quevedo, San Andrés 1144, Coyoacán Opentable.com