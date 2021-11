Suspenden el Lyon vs Marsella por nuevo acto de violencia contra Payet desde las tribunas

La Ligue 1 ha vuelto a quedar bajo la mira por los actos de violencia de las tribunas hacia la cancha y una vez más el Olympique de Marsella y Lyon están involucrados. El partido entre estos dos equipos quedó suspendido después de que Dimitri Payet fuera golpeado con una botella en el inicio del partido.

Lyon – Marseille already suspended.

Dimitri Payet had received a bottle on the head thrown from the stands. #OLOMpic.twitter.com/VxAQttlV6Y

— Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) November 21, 2021