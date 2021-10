Ted Lasso, la inspiración de los Seattle Mariners al buscar un lugar en la postemporada de la MLB

¡La esperanza es lo último que muere! Mientras se acerca la postemporada de la MLB, los Seattle Mariners siguen en la pelea por uno de los comodines en la Liga Americana, pero esto no sería posible sin la figura de Ted Lasso. El mantra que acompaña al entrenador más exitoso de Apple TV superó la ficción y tiene a este equipo cerca de lo inimaginable.

La palabra que tiene gran relevancia durante la serie, también juegos un papel crucial en el cierre de la campaña regular. Los Mariners han llevado su conexión con Ted Lasso a otro nivel, pues independientemente de mostrar carteles con la palabra “Believe”, los mismos aficionados y el equipo recurren a esta inspiración para ganar.

En los juegos recientes, las pantallas del estadio muestran imágenes que para nada se eligen al azar: “I believe in believe“, dice Lasso al inicio del video. Acto seguido, aparecen fragmentos de los partidos de Seattle, así como la frase “Yo creo en que vamos a ganar“.

“I believe in hope.” Ted Lasso theme continues for the Mariners tonight. pic.twitter.com/luqT4sSVGu — Alyssa Charlston (@Alyssacharlston) September 29, 2021

Con solo 3 juegos por delante, lo que hace unas semanas era misión imposible hoy se acerca a la realidad. Llámenle coincidencia, suerte o destino, pero Ted Lasso es parte fundamental de la hazaña de los Mariners. Antes de arrancar la serie contra los Angels, Seattle tiene 89 victorias y 70 derrotas en el año.

Segundos en el Oeste de la Liga Americana, ya no tienen chance de alcanzar a los Astros para quedarse con el título de la división. Sin embargo, todas las esperanzas están en el comodín. Con la barrida en la serie contra los Athletics, quitaron del camino al equipo de Oakland y se abrieron paso como los principales contendientes para avanzar.

La racha positiva de los Mariners que encabeza Ted Lasso

La aparición de “believe” y Ted Lasso en el panorama de los Mariners es relativamente reciente. Las primeras imágenes que circularon en redes sociales sobre el mantra en T-Mobile Park son de los últimos días de septiembre; del día 20 en adelante, Seattle presume 9 victorias en 10 juegos.

Por ello, el mánager Scott Servais no solo atribuye los buenos resultados de los Mariners a Ted Lasso. El mandamás de la franquicia asegura que esto permite que los peloteros se diviertan y se liberen de la presión que implica la pelea por la postemporada.

“Eso fue muy bueno. Sabes que cada equipo tiene lo suyo. Es el mundo en el que vivimos. Y ahora mismo, es el mundo de Ted Lasso. Nuestros muchachos se están divirtiendo, y todos deberíamos disfrutarlo. Eso es lo que nos está impulsando. Como equipo, queremos ganar todos los partidos el resto de la temporada“, explicó hace unos días a los medios de comunicación.

Todo Seattle confía en “Believe”

Desde los fans que van al estadio, hasta los que regresaron a sus actividades normales y otros equipos de la ciudad… Todos creen en los Mariners, en la energía de Ted Lasso y en la posibilidad de entrar a la postemporada para hacer un gran papel.

Y como dicen por ahí… hay ocasiones en que la realidad supera la ficción. Cualquier logro que vimos a través de la pantalla podría ser muy interesante en la vida real, de la mano de un equipo aguerrido y dispuesto a hacer todo por triunfar.