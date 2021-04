Thierry Henry y Alan Shearer inauguran el Salón de la Fama de la Premier League

Ser una leyenda en el futbol no es nada sencillo, pues se necesita una carrera demasiado buena a la que sólo algunos pueden darse ese lujo y ahora la Premier League ha comenzado a crear su propio Salón de la Fama para celebrar a los mejores jugadores de su liga.

La Premier League comenzó en 1992 y a lo largo de su corta, pero su sustancial historia y a partir de este 2021 celebrará a los mejores jugadores que han pasado desde la creación de la liga con el nuevo nombre y para poder ingresar al Salón de la Fama se seleccionará a todos los que hayan tenido distinciones individuales y colectivas.

Para poder ser elegibles al Salón de la Fama de la Premier League, los jugadores deben haberse retirado el 1 de agosto 2020. Thierry Henry y Alan Shearer son los primeros 2 miembros que tendrán dicha distinción y restan 6 lugares de los primeros inducidos.

Two centre-forwards, both gifted with natural skill and talent who have written their names in Premier League history

We’re delighted to announce Alan Shearer and Thierry Henry as the first two inductees of the #PLHallOfFame pic.twitter.com/MAKgi3SYzV

— Premier League (@premierleague) April 26, 2021