Así reconoció Toto Wolff a Max Verstappen como campeón de Fórmula 1: “Me mandó un mensaje de texto”

¿Se acabaron los reclamos? El final de la temporada 2021 de Fórmula 1 fue cardiaco y polémico. Lewis Hamilton y Max Verstappen lucharon por el campeonato hasta el último momento y el neerlandés lo ganó todo en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi, algo que molestó a Toto Wolff.

El director ejecutivo de Mercedes expresó su desacuerdo con el safety car de la carrera, pero Michael Masi desestimó sus argumentos. Al terminar la carrera y una vez que dieron inicio los festejos de Red Bull, el equipo alemán presentó dos protestas ante la FIA para intentar que algo cambiara.

Ante la resolución en contra, Mercedes no tuvo más que aceptar el campeonato de Verstappen, incluido Toto Wolff. Y si bien es cierto que todavía hay un margen de apelación, todo indica que las cosas se quedarán como están.

La euforia por el final del año en el automovilismo todavía no termina e independientemente de lo que Mercedes decida hacer en la mesa, tuvimos un final impresionante en Abu Dhabi. De acuerdo con la Fórmula 1, Max Verstappen contó que Toto Wolff le escribió para felicitarlo por el título y al menos ahora, las aguas lucen más tranquilas.

“Toto me mandó un mensaje de texto. Me felicitó por la temporada y dijo que merecía ganar, fue muy agradable“, dijo el nuevo campeón de la F1. Además, el neerlandés reconoció a Hamilton por lo hecho durante toda la temporada y de paso, también reveló que el británico aceptó la derrota de la mejor manera posible: reconociendo al rival.

“Se acercó a mí y me felicitó, debió ser muy duro después de la última vuelta. Tuvimos momentos difíciles, pero al final fuimos respetuosos con lo que estábamos haciendo y nos presionamos al límite. Es agradable competir contra él“, agregó Max sobre Hamilton.

Has one lap ever contained so much emotion? 🍿#AbuDhabiGP 🇦🇪 @redbullracing pic.twitter.com/SY4oWS5qML

— Formula 1 (@F1) December 13, 2021