Lo que necesitas saber: Toto Wolff, Jim Radcliffe y Mercedes Benz son dueños en partes iguales de Mercedes-AMG PETRONAS, equipo de la F1.

Hace unas semanas se dio a conocer que el empresario Jim Radcliffe, socio de Wolff en el equipo Mercedes de la F1, hizo una oferta por el 25% de las acciones del equipo a la Familia Glazer de 1.500 millones de dólares.

Ambos empresarios han trabajado juntos desde hace varios años en la Fórmula 1. Los dos son dueños de una tercera parte de Mercedes, así que, tienen experiencia haciendo negocios juntos y según Toto, estaría dispuesto a conversar con Jim para aportar algo a su nuevo proyecto, aunque su fanatismo por Pep Guardiola podría ser un impedimento.

Toto Wolff quiere reestructurar el auto de Mercedes / Reuters

“Estaría dispuesto a conversar”: Toto Wolff

Jim Radcliffe es dueño de la empresa INEOS, patrocinador principal de Mercedes y su afición por el Manchester United ha sido una de las razones principales que lo ha llevado a negociar una parte de las acciones con la Familia Glazer, de hecho, el propio Toto Wolff destacó la relación de amor de su socio por el equipo.

“Jim ha compartido su trayectoria conmigo. Respeto mucho sus valores y confiamos el uno en el otro. La relación de él con el Manchester United es una historia de amor porque él nació allí” Toto Wolff sobre Jim Radcliffe

Jim Radcliffe, empresario británico / Fotografía Getty Images

Durante su visita en Brasil por el Gran Premio de F1, Toto fue cuestionado sobre su interés en invertir junto a Radcliffe y se limitó a responder que su socio es una persona inteligente, con quien tiene una relación de amistad muy fuerte y que estaría feliz de aportar algo, aunque no en esté momento.

“Soy fanático de la Premier. Ratcliffe es una persona tan inteligente que estaría dispuesto a conversar si pudiera aportar algo, pero esto está muy lejos. Soy fan de Pep Guardiola, así que quizás habría una incompatibilidad” Toto Wolff, jefe de Mercedes

“Me gusta la competitividad de la liga”: Wolff

No sería descabellado ver en un futuro a Toto Wolff en un palco del Old Trafford como accionista del equipo, pues él mismo reconoce que le gusta la competitividad de la liga; “Nunca he buscado invertir por trofeos, pero me gusta la competitividad de la Premier League”, su estrecha relación con Radcliffe podría ser fundamental para su incursión en el futbol.

Bruno Fernandes, d capitán del Manchester United – Foto: Getty Images

Jim Radcliffe busca hacerse de la gestión deportiva del Manchester United, buscar y contratar jugadores, además del nombramiento de un Director Deportivo, puesto que hasta ahora no tiene el club, lo más cercano a eso es el Director de Futbol que maneja John Murtogh.

