No hay Liga MX. No hay ‘viernes batanero’. No ha futbol pero sí la oportunidad de demostrar cuánto sabes de Chivas o el Club Deportivo Guadalajara.

La Liga MX paró luego de diez jornadas. Diez fechas en las que Chivas dio mucho de qué hablar y se quedó en puestos de liguilla (aunque parezca difícil de creer). ¿Se jugará el Clásico Nacional del Clausura 2020? ¿Volverá el Rebaño a la fiesta grande luego de tres años?

Chivahermano 🇫🇷, estos 5 días son cruciales para evitar una pandemia nacional. #DameEsos5 👋🏼 días en casa, no salgas 🚷. UNIDOS pondremos el ejemplo de que en 🇲🇽 ¡SÍ SE PUEDE! pic.twitter.com/avAIXiDXM4 — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) March 21, 2020

Son muchas incógnitas las que hay que resolver. Por lo pronto, sólo sabremos que el Preolímpico no afectará a las Chivas de Luis Fernando Tena, pues Tokio 2020 fue recorrido un año y si los llegara a afectar, sería en el Clausura 2021.

Si el Clausura 2020 vuelve, Chivas deberá enfrentar a Querétaro como visitante. Hasta que eso pase, tú tendrás muuuuucho tiempo para ver partidos del Rebaño o para contestar este quizz. ¿Qué tanto sabes del que dices que es el equipo de tus amores.

Chivas se mantiene aislado, como el resto de los equipos de la Liga MX. Hasta nuevo aviso y cuando la situación del país mejore, ninguno de los clubes está entrenando.

Ojo, esta pequeña trivia esta hecha para verdaderos aficionados del Rebaño. No para esos que sólo apoyan cuando van bien. Por favor hazla y compártenos tus resultados.