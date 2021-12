La disculpa de Urban Meyer tras ser despedido de los Jacksonville Jaguars: “Perder te corroe”

El 2021 pintaba para mejores cosas en los Jacksonville Jaguars, pues se hicieron de Trevor Lawrence durante el Draft, bajo el mando de Urban Meyer, uno de los coach más exitosos en el futbol colegial, sin embargo el año se cierra de otra manera.

Los Jaguars pasaron a la historia de la NFL como el segundo equipo con la racha más larga sin ganar. La sequía se extendió por 20 partidos y terminó al fin el 17 de octubre tras derrotar a los Miami Dolphins en Londres, pero las cosas no han mejorado mucho.

Después de 13 juegos en la temporada 2021-22, Jacksonville registra una marca de dos victorias y 11 derrotas, por lo que el sueño de los playoffs no tuvo la capacidad de despertar y la situación ahora es delicada tras el despido de Urban Meyer, quien tenía los días contados por los diversos escándalos en la temporada.

El último de ellos fue la acusación del expateador Josh Lambo, quien señaló al coach por haberlo golpeado en un entrenamiento. Este caso se sumó a una serie de diferencias con otros jugadores, así como el video en el que una mujer, que no era su esposa, le bailaba en una reunión después de haber perdido un partido.

La disculpa de Meyer a Jacksonville

Finalmente, el coach fue despedido y se cocina un último conflicto, pues la dirigencia de los Jaguars no pretende liquidarlo bajo el argumento de que su despido fue justificado, pero mientras este capítulo se desarrolla en campos legales, Meyer se disculpó y lamentó la decisión de los dirigentes, encabezados por Shahid Khan.

“Solo me disculpo con Jacksonville. Me encanta Jacksonville. Es una de las razones por las que acepté el trabajo. Sigo pensando que Shad es un gran propietario. Es desgarrador”, dijo el coach en NFL Network, y compartió que se tenía el proyecto de hacer un nuevo estadio y para el equipo, sin embargo, tras su despido, no formará parte de dicho proyecto.

“Estoy desconsolado porque no pudimos hacerlo. Sigo creyendo que se va a hacer. Es un lugar demasiado bueno”, manifestó.

La derrota te corroe el alma

Meyer se va como uno de los héroes que cortó la racha de derrotas, aunque también deja una marca negativa de 2-11, situación que Meyer consideró que era algo muy complicado para lidiar.

“Perder te corroe el alma. Una vez que empiezas a perder, es difícil para todos. Pensé que, en un momento, cuando ganamos dos de tres, había algo de impulso, gran energía, la defensa estaba jugando realmente bien. Estábamos corriendo el balón y luego eso se secó”, manifestó.